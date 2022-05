La fiebre por las chanclas de Lidl que se van a agotar en horas: son de marca y cuestan 5,99 euros

Lidl no pierde la ocasión de introducirse en cualquier mercado y en cualquier época del año, y no iba a ser menos en esta primavera casi veraniega que se está abriendo en mayo. Hace calor y es hora de sustituir las alpargatas por unas comodas chanclas para estar en casa. Pues bien, la colección del supermercado alemán no tiene desperdicio: chanclas Mistral por apenas 5,99 euros. Esto se une a sus nuevas fuentes para el horno, a su sartén doble y su mueble con espacio de almacenamiento variable.

Sus chanclas Mistral salen por 5,99 euros y las hay tanto para hombre como para mujer. También tienen una gran variedad de tallas, desde el número 36 hasta el 41. "Son ideales para el tiempo libre, ya sea en playa o jardín", reconocen desde el supermercado.

Con colores vivos, también sirven para andar por casa e, incluso, para ir a tirar la basura. Si la compras esta semana, Lidl te asegura que te pueden llegar en un día o cinco, dependiendo de la zona desde donde se pidan online o las que haya en stock. Otra opción es pasarse por cualquiera de los muchos establecimientos que tiene el supermercado alemán por España y comprarlas.

Está previsto que esta tanda de zapatillas se agote rápidamente. Al fin y al cabo, son un verdadero chollo: las chanclas Mistral pueden costar mucho más en cualquier tienda de deporte y en Lidl salen por apenas seis euros. De ahí que los supermercados crean que se van a acabar rápidamente y que van a tener que reponer lo antes posible.

