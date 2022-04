La voz detrás de la canción de Mercadona que escuchas en el supermercado desde 1986

Mercad-o-na, mercado-o-na, mercado-oo-na. Seguro que has empezado a leer este artículo cantando la mítica canción que suena cada vez que vas a hacer la compra en el supermercado Mercadona. Este ritmo tan pegadizo nos lo sabemos todos, pero lo que no conocemos es quién es la persona que pone esta voz tan característica para esta cadena que cuenta con una excelente relación calidad-precio. Para nuestra sorpresa, la actriz Mamen García es la que pone esta peculiar voz desde 1986.

Muchos recordarán a la actriz valenciana por sus papeles en series de televisión como 'Escenas de matrimonio' dando vida al personaje de Brígida o en la reciente producción de Mediaset, 'Señoras del H (AMPA)' bajo la piel de Amparo. También, la hemos visto esporádicamente en 'La que se avecina' o en 'Cuéntame como pasó'.

No obstante, Mamen García no solo se dedica a la interpretación, sino que, en su carrera y trayectoria profesional también ha sido músico y cantante. En los 70 formó parte del grupo Aries y en los 80 empezó a cantar en la orquesta Patxinger Z. También, ha sacado tres álbumes en solitario: "Y yo también a ti" (1987), "Marzo"(1997) y "El cofrecito"(2012).

La actriz española Mamen García.

Cuando era cantante del grupo Patxinger Z le propusieron ser la voz de Mercadona. En una entrevista a Fórmula TV, la actriz afirma que " debió ser en el 86, que solía hacer jingles en el estudio. En mitad de los 80 yo era cantante de este grupo y hacía mucha televisión en UHF. Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo este jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz".

Sin embargo, cabe destacar que la actriz no se ha lucrado mucho económicamente de esta colaboración por falta de derechos. Así lo cuenta a Fórmula TV: "No se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no, me hubiese forrado. No se cobran derechos de lo que se pone en los supermercados".

Además, ella, en un principio, tampoco pensó que la canción pudiese tener mucha repercusión y se empezó a dar cuenta cuando comenzó a dar vida a Brígida en Escenas de Matrimonio. "Fue entonces cuando me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo", relataba para Fórmula TV.

