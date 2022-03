El mejor aspirador que puedes comprar... y el más barato, según la OCU: cuesta 59 euros

Cada vez más, el cepillo de barrer tradicional se está quedando obsoleto. Ahora lo que se lleva son los aspiradores. Y no por una cuestión de moda si no porque este producto mantiene, literalmente, la casa sin suciedad. Sin embargo, los hay de muchos tipos y no todos funcionan tan bien. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho una comparación entre varias marcas de aspiradores trineo para ayudarnos a comprar el mejor y más barato. Y es que, no siempre un alto precio determina su calidad. Ya ha hecho lo mismo con otros productos del hogar seleccionando la 'compra maestra' de detergentes quitamanchas o el mejor rollo de papel de cocina del mercado.

Cada casa tiene diferentes características y tipos de suelos: con alfombras, de moqueta, suelo duro, parqué... depende del gusto de cada familia. También, cada fabricante tiene su tipo de aspirador. Además, en el mercado los hay de tres tipos: de tipo escoba que funcionan sin cable, de tipo trineo que sí que llevan cable y los robots que no necesitan nada para hacer bien su trabajo.

La OCU en esta ocasión, ha analizado los aspiradores tipo trineo que son los que, según los expertos, obtienen mejores resultados y en EL ESPAÑOL hemos seleccionado el mejor y más barato. Los expertos han valorado diferentes características como su capacidad del depósito o bolsa y retención de polvo, el ruido, el consumo de electricidad, la resistencia y la fiabilidad de la marca.

El más barato

El aspirador SOLAC AS3103 ENARA es el más barato y de mejor calidad. Se puede encontrar en diversos establecimientos por un precio medio de 59 euros. La OCU lo ha calificado como 'compra ventajosa' y su puntuación es de 52 puntos sobre 100 en su informe.

Aspirador SOLAC OCU

Este aspirador trineo no contiene bolsa lo que permite que se pueda utilizar por persnas alérgicas. Entre sus características destacan los grandes resultados que ofrece, su sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente poorque no emite casi partículas dañinas y su facilidad de uso. Pero, sobre todo, destaca por la fiabilidad de la marca.

La ventaja de que este aspirador sea sin bolsa es que no tienes que pensar en reponerlas cuando se acaben y además, son más limpios y prácticos. No obstante, si te interesan los aspiradores con bolsa, puedes consultarlos directamente en su informe.

