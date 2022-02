La 'Compra Maestra' de la OCU es este detergente quitamanchas: cuesta 2,79 euros en el súper

Eliminar las marcas y manchas en la ropa puede ser muy dificil si no utilizas el detergente correcto. Y es que, la ropa manchada no solo te puede generar problemas de estética, si no que también, puede dañar el tejido de la prenda. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya reveló tras su análisis que éste es el mejor detergente para la ropa pero no el que ha calificado como compra maestra: el detergente de Formil, del supermercado Lidl. Es otro de sus análisis que ayudan tanto a los consumidores españoles como cuando eligió el mejor champú o la mejor crema de manos del supermercado.

Los detergentes universales, que sirven para la ropa blanca y de color, son los mejores en la batalla contra las manchas. Además, también mejoran en sostenibilidad. Así lo afirma la OCU que recalca también, que aunque eliminen correctamente las marcas, protegen poco los colores.

Si bien hemos comprobado que de los 39 detergentes que han analizado en su informe, el de marca Ecover se lleva la etiqueta por ser el mejor, el que vende la cadena de supermercados alemana de Lidl, se llleva el premio por ser compra maestra. Los expertos de la OCU, han valorado, en líneas generales, si son de naturaleza industrial o casera, su eficacia en el lavado, su impacto ambiental y su presentación.

Compra maestra

Formil superconcentrado es el gran elegido. Su precio tambien merece mucho la pena ya que solo cuesta 2,79 euros y su envase en gran formato permite 28 lavados. Es super concentrado lo que le dota de calidad y tiene una puntuación de 67 puntos sobre 100 en el informe de la OCU.

Detergente FORMIL Lidl. OCU

Los pros que le otorga la OCU a este producto es que su utilización deriva en excelentes resultados especialmente para eliminar manchas de grasa y oxidables. Y además, también conserva la blancura en las prendas. Como contras, no se caracteriza por tener un buen impacto medioambiental y falla mucho en la protección del color en las prendas.

También te puede interesar...

-Esta es la mejor pizza de España, según la OCU: la puedes comprar en Domino's por 12,95 €

-El imperio hostelero de Joaquín Sabina y Julio Sánchez: su restaurante mejicano en Madrid

-Probamos las ensaimadas de Alberto Forteza, las mejores de Madrid: dónde comprarlas desde 1,75 €

Sigue los temas que te interesan