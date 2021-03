Lidl comienza a vender coches por 99 euros al mes: estos son los modelos que puedes comprar

La batalla de los supermercados por cubrir las demandas de los consumidores se amplía. Ya no sólo luchan por vender los alimentos, bebidas o electrodomésticos a los precios más competitivos, sino que ahora se aventuran en el mundo de la automoción. Es el caso de Lidl, que ha empezado a vender online este mes de marzo tres modelos de coches de las marcas Renault y Kia. Lo hacen a través de la modalidad de leasing con unos precios que van desde los 99 hasta los 135 euros en función del coche adquirido y el periodo de contrato.

De momento, el supermercado de origen teutón vende el Renault Twingo, el Renault Clio y el Kia Stonic solamente en Alemania. Pero la firma del magnate Dieter Schwarz, según informa La Vanguardia, tiene mente que esta oferta se amplíe a Francia en los próximos meses aunque en España, de momento, no se tiene “constancia” de que este novedoso modelo de mercado del automóvil se vaya a aplicar a corto plazo.

Pese a ello, Lidl, que ya realizó una primera y exitosa incursión en el mercado del automóvil en 2019, reanuda la venta de vehículos en colaboración con Vehiculum y Sixt+, dos plataformas especialistas en la venta de coches por leasing y en el alquiler de vehículos. Aquel año, el supermercado alemán vendió a través del citado modelo de leasing 500 unidades del Fiat 500 a un precio que no tenía apenas competencia en el mercado: 89 euros al mes en un contrato que establecía cuatro años de compromiso.

El Renault Clio es uno de los coches que se pueden adquirir por 'leasing' en Lidl.

Pero ahora, desde este mes de marzo y hasta el próximo 30 de abril, Lidl oferta 1.000 unidades del Renault Twingo, el Renault Clio y el Kia Stonic. Para acceder a ellos, los consumidores deberán firmar un contrato de leasing con el supermercado alemán, cuyo monto mensual, como se ha explicado, oscila entre los 99 y los 135 euros en función del modelo y la duración del contrato.

El proceso, 'online'

Los consumidores interesados en la adquisición en Lidl por leasing de los coches mencionados tendrán que hacerlo de manera online. Tardarán unos 15 minutos en completar el proceso para reservarlos en esta web: https://www.vehiculum.de/lp/lidl-autos.

De los tres modelos que ofrece Lidl, el Kia Stonic Vision es el coche con una gama más completa. Por 135 euros al mes, se puede adquirir este coche de origen surcoreano si el cliente del supermercado alemán se compromete con un contrato de cuatro años de duración. Esta cantidad aumenta si el vínculo contractual se reduce. Es decir, se podrá firmar un contrato de tres años si el consumidor paga una mensualidad de 150 euros o, incluso, uno de dos años si paga 170 euros cada mes.

Asimismo, el color, la duración del contrato de leasing y los kilómetros del coche los elige el consumidor en el proceso online. Además, el precio final incluye el traslado del coche a un concesionario en el cual el comprador recibirá su vehículo. No obstante, ese precio no incluye otros gastos como el mantenimiento del coche ni el seguro. Aun así, por 164 euros al mes el cliente de Lidl podrá activar —y contratar— una opción en la que se incluya no sólo el precio, sino también los gastos.

El Renault Twingo, por su parte, es el coche más barato de los tres y el cliente de Lidl lo podrá comprar, vía leasing, desde 99 euros al mes.

