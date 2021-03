Por qué Lidl y Aldi triunfan con su test Covid en Alemania y no llegan a los súper de España

Si usted va a un supermercado Lidl o Aldi en Alemania podrá comprar un test rápido de antígenos igual que un kilo de tomates. Desde el pasado miércoles es posible, gracias a la aprobación del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios alemán (BfArM) que empezó a conceder licencias para vender estas pruebas a finales de febrero.

En los citados centros de Alemania pueden adquirirse por un precio de entre cinco y 10 euros unos test que dan un resultado en un cuarto de hora y con una fiabilidad del 80%. Pero, ¿llegará a verse eso en España?

Los test rápidos de antígenos actualmente se usan, sobre todo, en centros de salud y en algunas farmacias de la Comunidad de Madrid adheridas a un acuerdo firmado entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Comunidad de Madrid. Este acuerdo permite a determinadas farmacias hacer test de antígenos a personas con cita previa, a través de su centro de salud y de forma gratuita. Pero en ningún caso se venden los test.

Preguntados por esta cuestión, los supermercados Aldi aseguran que “cada país tiene una legislación distinta en referencia a la venta de este tipo de productos. Actualmente la venta en supermercados en España no está permitida, por lo que por el momento no podemos aportar más información”.

¿Y si lo permitieran, los venderían? “No te sé decir”, es la única respuesta que puede dar la responsable de prensa de la firma alemana. Lidl, por su parte, no ha querido dar declaraciones al respecto. Pero, si ya lo hacen en un país, ¿por qué no iban a hacerlo en otro si se lo permiten?

"Es muy complicado"

La posibilidad de que los test de antígenos lleguen a la estantería del súper de nuestro barrio se presenta bastante improbable. “Es muy complicado. Todo lo que es producto sanitario se tiene que vender en una farmacia, no se puede vender en un supermercado. Por ejemplo, en un supermercado puedes comprar preservativos, pero no la píldora anticonceptiva”, afirma Pablo Maggi, farmacéutico madrileño. “La legislación española no lo va a permitir”.

A Maggi, además, no le parecería correcto: “Creo que no es como vender caramelos. No es un medicamento pero es importante y debe tener un control. Debería venderse en un establecimiento como las farmacias que tenemos un control de stock y un control sanitario, en el que yo determino que tiene una calidad, una temperatura y que te lo doy en perfecto estado. Creo que tendría que ser así.

“Sé que estoy barriendo para casa —admite el profesional— pero no es porque la farmacia se lucre, sino para que el farmacéutico formado pueda ayudar a la población. Creo que la farmacia tiene más responsabilidad con este tipo de productos”.

La posibilidad de que los supermercados vendan test de antígenos se aleja más viendo lo que ocurrió en Castilla y León con los laboratorios que vendían tarjetas regalo para hacerse un test. “La Junta nos retiró el producto”, se queja Carlos López, del laboratorio Analytech. “Han considerado que no está acorde a la calidad, pese a que llevamos un año y medio vendiéndolo”. Por esto, esta empresa ha suspendido la venta en toda España.

Lo que ofertaba Analytech no era un test de antígenos como tal. Era una tarjeta regalo para mandar una muestra de sangre al laboratorio. Esa muestra se tomaba en casa y se recogía por un transportista especializado que la llevaba a un laboratorio donde, finalmente, se hacía el test.

Igual que se podía hacer pruebas de coronavirus, el cliente podía pedir cualquiera de las más de 100 pruebas que puede hacer el laboratorio: “De paternidad, de alergias, de drogas…”, resume López. “Es como comprar dinero en Amazon. Tú luego ese dinero te lo gastas en lo que te da la gana”. El laboratorio lleva hechas 140.000 pruebas, según relata el responsable. Por eso no se explica la decisión de la Junta de Castilla y León.

A menos que se dé un cambio muy drástico en la legislación española, no parece que los test rápidos de antígenos lleguen a los supermercados o a las farmacias. Aunque la realidad ha demostrado que puede dar muchos giros.

