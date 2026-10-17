Javier Medina, propietario de 11 pisos en alquiler: "Facturo 10.000 euros al mes y mi patrimonio roza el millón"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Medina posee 11 pisos en alquiler y explota un modelo de 'rent to rent', generando unos ingresos mensuales de 10.000 euros. A pesar de acumular seis hipotecas y una deuda de 369.000 euros, obtiene un beneficio neto limpio de 1.000 euros al mes tras cubrir todos sus gastos personales y financieros. Su patrimonio neto actual alcanza los 910.000 euros, sumando bienes inmuebles, fondos indexados y planes de pensiones, con la meta de superar el millón en un año.

El camino hacia la independencia financiera requiere una buena planificación patrimonial y una excelente gestión del flujo de caja en el mercado inmobiliario. Casi dos años después de vender su floristería, Javier Medina ha desglosado las cifras exactas de sus inmuebles.

En el balance de septiembre, el emprendedor contabiliza 11 pisos en propiedad, divididos entre 10 alquileres tradicionales y uno por habitaciones, junto a una explotación en rent to rent: "En total generarán unos 10.000 euros de ingresos por alquileres", detalla el propietario.

A pesar de acumular seis hipotecas con una deuda pendiente de 369.000 euros, Medina destaca que las rentas sostienen sus costes de vida, cuotas bancarias e impuestos. Esta estructura le permite acumular un beneficio neto de 1.000 euros limpios mensuales tras cubrir todo su presupuesto.

Además de la explotación inmobiliaria, el desglose de las viviendas refleja unos gastos fijos de 809,89 euros al mes, destinados al pago de IBI, comunidad, basuras y seguros de impago u hogar. A esta partida se suman 1.866,87 euros en cuotas hipotecarias y 538 euros correspondientes a la financiación de su coche.

Por otra parte, la gestión de la cartera exige actualizar periódicamente los contratos de arrendamiento según las condiciones de mercado actual. Un ejemplo es la finalización de un contrato de 2020 en Valencia, cuya renta pasará de 425 a 900 euros tras una reforma integral.

Asimismo, el inversor recurre al aplazamiento de las ganancias patrimoniales con Hacienda, financiado por la Administración a un tipo de interés de mercado del 4%. Esta estrategia sitúa el total de compromisos mensuales por deudas y tributos en 4.477,07 euros, optimizando la liquidez disponible para invertir.

En el capítulo de gastos personales, el exflorista asigna un presupuesto mensual de 3.000 euros para cubrir el alquiler de su vivienda familiar, alimentación, crianza de sus hijos y ocio. A este importe se añaden 349,46 euros destinados a suscripciones y servicios del hogar.

Patrimonio neto y objetivo del millón

El balance global integra fondos indexados, planes de pensiones, efectivo en cuenta y participaciones frente al pasivo de sus préstamos hipotecarios. Con este conjunto de activos, su patrimonio neto alcanza los 910.000 euros, fijando el objetivo de superar el millón en cuestión de 12 meses.

El modelo expuesto en Libre a los 30 demuestra que el control del cash flow puede transformar la venta de un negocio tradicional en libertad de tiempo. La cartera de Javier Medina consolida así una estructura financiera autosuficiente volcada en el bienestar familiar.