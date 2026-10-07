Venden una finca rústica de 2.000 m² rodeados de naturaleza, 15 habitaciones y a tan solo una hora de la capital

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica de 2.000 m² en Cenicientos, en la Sierra oeste de Madrid, sale a la venta por 750.000 euros. La propiedad reúne tres edificios independientes, 800 m² construidos, 15 habitaciones y 13 baños, a una hora en coche de la capital. La casa principal incluye tres salones, despacho, dos dormitorios en suite, cocina office, despensa, porche cubierto y chimenea de piedra. El terreno, rodeado de encinas y vegetación autóctona, puede destinarse a vivienda, alojamiento turístico, eventos corporativos o actividades cinegéticas.

La vida en el campo es compatible con el trabajo en la ciudad. Solo hay que buscar en las decenas de pueblos cercanos a las grandes urbes. Por ejemplo en Cenicientos, en la Sierra oeste de Madrid, hay una finca rústica en venta de 2.000 m².

Según el anuncio publicado en Idealista, el terreno cuenta con tres edificios independientes de 800 m², 15 habitaciones y 13 baños en total. Su entorno está rodeado de naturaleza con extensas encinas, animales y vistas panorámicas.

Precisamente eso permite una tranquilidad y privacidad muy codiciada en los alrededores de Madrid. Todo ello, a solo una hora en coche de la capital. "La propiedad está perfectamente preparada tanto para uso residencial como turístico para eventos corporativos", expone el anuncio.

¿Cuánto vale la finca rústica?

La finca está anunciada por 750.000 euros. La casa principal dispone de tres salones, despacho privado, dos dormitorios en suite y dos aseos. La entrada consta de un amplio porche cubierto, perfecto para un momento de relax mientras se admiran las vistas.

El edificio también está equipado con una cocina office —una antecocina — y despensa. A su vez, tiene una gran chimenea de piedra que aporta carácter y calidez.

Las estancias de la finca rústica están pobladas de ventanales para admirar las vistas de la Sierra madrileña. Idealista.

Además, el anuncio destaca el gran número de ventanas que nutren la casa principal, dejando entrar mucha luz. La visión panorámica de la Sierra, por tanto, se puede disfrutar desde cualquier estancia.

La segunda edificación está compuesta por 10 habitaciones en suite y tres salas de servicio. También cuenta con una zona de lavado. Según la descripción de Idealista, se trata de un alojamiento ideal para invitados, aunque también puede aprovecharse para actividades lúdicas o lucrativas.

Como complemento, hay un tercer edificio formado por una nave y un apartamento. Actualmente, este último es usado por un guardés que se encarga del mantenimiento de la finca.

"El terreno, poblado de encinas y vegetación autóctona, ofrece un hábitat privilegiado para la caza mayor y menor, convirtiendo esta finca en una oportunidad única", destaca el anuncio.

La naturaleza de Cenicientos

Cenicientos, ubicado a los pies de la Sierra de Gredos, combina un rico ecosistema de transición mediterránea con el de montaña. Así, existen largas extensiones de pino piñonero y resinero, además de las encinas.

Respecto a la fauna, los bosques son habitados por zorros, jabalíes y ardillas rojas. También hay multitud de aves rapaces como el águila imperial. Prueba de ello son las fotos del propio anuncio, en el que se inmortalizan a estos animales en las inmediaciones de la finca rústica.