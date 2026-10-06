El economista Pablo Gil considera que habrá una recesión mundial si no se soluciona pronto el conflicto el conflicto en el estrecho de Ormuz. YouTube - Pablo Gil.

Un economista sobre la vivienda en España: "No es como en 2008, el problema es que faltan 700.000 casas"

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Gil sostiene que la crisis de vivienda en España no es una burbuja como la de 2008, sino un problema de escasez de oferta. El Banco de España cifra en unas 750.000 las viviendas que faltan en el país, una carencia que triplica la de Francia. El economista alerta de que un bloqueo prolongado en Ormuz elevaría mucho el riesgo de recesión mundial y prevé una inflación estructural de entre el 2,5% y el 3,5%. Gil anticipa que la IA eliminará primero empleos de entrada y tareas repetitivas, mientras la UE avanza en su regulación laboral.

España atraviesa una falta de vivienda alarmante. Concretamente, en nuestro país hacen falta 750.000 inmuebles, según el Informe Anual del Banco de España. La cifra triplica el número la de otros países europeos como Francia.

Por eso, el economista Pablo Gil aclara que la crisis de la vivienda que sufre España no tiene nada que ver con la de 2008. "Esto no es una burbuja como la de 2008, el problema de la vivienda es que materialmente no hay oferta", expresa en el podcast The Wild Project.

Esta problemática se suma a otras como el conflicto en oriente medio y la inflación. "Si el bloqueo en Ormuz se perpetúa hasta final de año, la probabilidad de una recesión mundial es altísima", advierte el experto.

En este sentido, Gil apunta que ya estamos sufriendo las consecuencias del bloqueo mercantil de petróleo: "La inflación no ha sido un episodio puntual; vamos a convivir con inflaciones estructurales de entre el 2,5% y el 3,5%".

"Hay 350 billones de dólares de deuda en el mundo; si el coste de financiar ese espejismo se dispara, el sistema no lo aguantará", añade.

Para combatir la inflación y paliar los efectos de la crisis económica global, Gil recomienda invertir parte del dinero que tengamos ahorrado: "Tener el dinero parado en la cuenta bancaria es perderlo seguro al ritmo de la inflación".

Desde el punto de vista internacional, el economista cree que somos testigos de la "fase final del imperio estadounidense".

El impacto económico de la IA en el mundo

¿Qué país está llamado a liderar la economía mundial en su lugar? "Estamos viendo el ascenso de China como nueva superpotencia", detalla. En todo esto tiene suma importancia la Inteligencia Artificial (IA).

"La IA provocará una revolución laboral cognitiva: va a destruir primero el trabajo de entrada, los becarios y los procesos repetitivos", afirma Gil.

El motivo nos lo da el propio experto: "Con la IA se disparan los beneficios del empresario al eliminar costes laborales, mientras el trabajador pierde su empleo".

Sin embargo, la Unión Europea (UE) ya se ha puesto manos a la obra para regular el uso de la IA en la toma de decisiones en las empresas, así como en la gestión de la misma.

En este sentido, ya existen varios documentos legales al respecto como la conocida Ley Rider española, que exige que se informe a los representantes de los trabajadores del uso de algoritmos en el entorno de trabajo.

La UE también tiene textos legales al respecto como el Reglamento 2024/1689 o la Directiva 2024/2831.