Una villa unifamiliar a la venta en Somosaguas con chalet de 5 habitaciones, pista de pádel y piscina. Idealista.

Venden una finca familiar de 3.600 m² con una casa de 5 habitaciones, piscina y pista de pádel a 10 minutos de la capital

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LO ESENCIAL Las claves Se vende en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, una finca de 3.600 m² con chalet independiente de 842 m², a diez minutos en coche del centro de Madrid. La vivienda, construida en 1998, tiene tres plantas, cinco dormitorios, seis baños, garaje, trastero, jardín y aire acondicionado. La parcela incluye piscina con zona chill-out y barbacoa, además de una pista de pádel; el semisótano alberga sala recreativa, gimnasio y sauna. Anunciada en Idealista por 4,3 millones de euros, la villa se sitúa en una urbanización cerrada junto a la Casa de Campo.

A menudo se cree que vivir rodeado de naturaleza es incompatible con estar cerca de grandes ciudades. Pues esta finca unifamiliar a la venta en Somosaguas rompe con todos estos esquemas.

Se trata de una villa de 3.600 m² con casa independiente de 3 plantas, piscina, zona de barbacoa e incluso pista de pádel. Pero lo mejor de todo es su ubicación. Ya que esta urbanización cerrada de Pozuelo de Alarcón está a escasos 10 minutos en coche del centro de Madrid.

Construida en 1998, el terreno cuenta con un chalet de 842 m², 5 habitaciones y 6 baños. Además, también presume de plaza de garaje, trastero y jardín. Como no podía ser de otra forma, la casa está equipada con aire acondicionado en sus múltiples estancias.

¿Cuál es el precio de la villa?

La finca está anunciada en Idealista y su precio actual es de 4,3 millones de euros. Respecto a la planta baja de la casa, esta cuenta con un despacho independiente y dos amplios salones con ventanales y chimeneas.

En este nivel también se encuentra la zona de invitados con un dormitorio que tiene salida al exterior y un baño en suite. El inmueble incluso tiene una zona de servicio con dormitorio, baños y despensa. Todo ello con una entrada y salida propia pegada a la cocina office.

En la planta superior se ubica la zona de noche con dos dormitorios dobles, vestidor y otro baño en suite. También encontramos el dormitorio principal, con vistas a todo el jardín de la villa y, por supuesto, con vestidor y baño completo.

El tercer nivel del chalet es el semisótano. Este cuenta con una sala de estar que —según el anuncio — podría convertirse en otro dormitorio ya que también tiene un baño propio.

Finalmente, en esta planta se encuentra una sala polivalente que los dueños actuales han habilitado como salón recreativo. En esta línea, la estancia tiene un billar, una zona de gimnasio y hasta una sauna. Además, el semisótano da acceso al garaje y al trastero.

En cuanto a la piscina, esta se ubica en la parte más reservada y tranquila de la parcela. Presume, a su vez, de una zona chill-out con barbacoa. A escasos metros encontramos la pista de pádel perfectamente cuidada.

Una finca verde a 10 minutos de Madrid

La villa familiar está ubicada a escasos 10 minutos en coche de Madrid. Concretamente, en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, un enclave residencial de lujo que destaca por su seguridad y tranquilidad.

Rodeada por la Casa de Campo, su alta privacidad han convertido la zona en un refugio habitual de personalidades del mundo de la política, la música y la cultura. Además, cuenta con buena conexión de transporte público a través de autobuses y metro ligero.