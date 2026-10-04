Jorge, fontanero: "Con 40 años te quedan 25 de trabajo por delante. Este oficio me cambió la vida por completo"

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LO ESENCIAL Las claves Jorge, madrileño de 43 años, se reinventó como aprendiz de fontanero tras quedarse en paro y dejar una trayectoria marcada por empleos en distintos sectores. Empezó cobrando el SMI y realizando trabajos físicos como retirar escombros, pero ve en las reformas una profesión con demanda constante y posibilidades de crecimiento. Destaca que las averías domésticas requieren aprendizaje continuo y capacidad de respuesta, ya que los clientes necesitan soluciones urgentes. Bajo el perfil ‘Casifonta’, comparte su día a día en redes para acercar los oficios manuales y animar a otros a superar los estigmas sobre estas profesiones.

La historia de Jorge demuestra que tomar decisiones difíciles y salir de tu zona de confort puede ser un acierto. A sus 43 años, y tras quedarse en el paro, decidió dejar atrás la inestabilidad laboral para empezar desde cero como aprendiz de fontanería junto a su amigo y jefe Santi.

Antes de dar este giro, su trayectoria estuvo marcada por la variedad de sectores. Trabajó en sectores de chapa y pintura, limpiando vehículos en concesionarios, descargando camiones nocturnos en Gran Vía, repartiendo fruta e incluso gestionando un bar durante seis años.

En todos esos puestos sentía que faltaba proyección. No obstante, y lejos de resignarse, asumió el reto sin complejos y contó cómo dio ese paso en el canal de YouTube de Sector Oficios Podcast: "Me negaba a quedarme con la frase de 'es lo que hay'", confiesa el madrileño.

El inicio en el mundo de las reformas exigió adaptación y esfuerzo físico desde el principio. Su primera tarea fue picar y retirar sacos de escombro, aunque esa prueba sirvió para consolidar su compromiso y convertirse en el apoyo fundamental de la empresa.

Jorge destaca que responder a averías domésticas exige un aprendizaje continuo frente a la rutina repetitiva de obra nueva. Meterse debajo del fregadero con la herramienta adecuada le enseña a resolver problemas reales: "El agua es muy escandalosa. Cuando te llaman, la gente quiere que vayas volando", explica sobre la demanda.

A pesar de comenzar cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aprendiz valora el inmenso potencial de crecimiento que ofrece el sector de las reformas. La alta necesidad de profesionales cualificados garantiza trabajo constante: "Si le pones ganas, este oficio te cambia la vida", afirma rotundamente.

Además de la práctica diaria, el fontanero madrileño ha abrazado la divulgación digital bajo su propio perfil: 'Casifonta'. A través de las redes sociales muestra su día a día con un toque de humor y cercanía que aporta esa diferenciación, buscando motivar a otras personas a perder el miedo a los trabajos manuales y romper estigmas.

Ser buena persona para triunfar

Para Jorge, la clave del éxito radica en combinar la humildad para aprender con una actitud positiva frente al trabajo. Contar con un oficial experimentado que enseñe con paciencia y mantener un buen ambiente resulta imprescindible. Además, la experiencia previa en la calle le ha enseñado a valorar la educación.

Su reinvención demuestra que los oficios tradicionales constituyen una salida laboral sólida y duradera. Su testimonio confirma que la combinación de ganas, constancia y afán de superación permiten reescribir la trayectoria profesional de cualquier persona y a cualquier edad, abriendo las puertas a un futuro con estabilidad y autonomía.