Miguel está jubilado y no puede pagar un alquiler en España: “Pagaba 660 € mensuales y me lo subieron a 1.000 €”

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel, pensionista sevillano de 72 años, ha alquilado una habitación de su vivienda a un joven de 24 años ante el encarecimiento del alquiler. Su renta ha pasado de 660 euros a cerca de 1.000 euros mensuales en tres años, pese a contar con una pensión de 2.000 euros. Tras no encontrar alternativas asequibles en otras zonas de Sevilla, decidió compartir piso, aunque supone renunciar a parte de su privacidad. El joven con el que convive, cocinero con un sueldo de 1.200 euros, destina aproximadamente un tercio de sus ingresos al alquiler.

Miguel Ángel es un pensionista sevillano de 72 años que se ha visto obligado a compartir su vivienda con un joven de 24 años debido al drástico aumento del coste del alquiler.

A pesar de que el jubilado asegura en una entrevista en Cadena SER que tiene una muy buena pensión, el nivel del alquiler es tal que ha acabado por aniquilar la mitad de sus ingresos mensuales.

Perder parte de su privacidad y alquilar una habitación de su inmueble fue la última opción, después de haber buscado opciones más asequibles a las afueras de la ciudad sin éxito. La situación de Miguel Ángel y su compañero veinteañero representa una crisis de la vivienda que afecta a ambos lados de la balanza, en ambos casos el alquiler supone algo imposible de asumir.

"No hay dónde elegir"

El jubilado no dudó en señalar que el motivo por el que se encuentra compartiendo piso con un joven de 24 años es porque "la economía me obliga a ello".

Hace tres años Miguel Ángel consiguió un par de pisos en "una zona un poco periférica del casco urbano de Sevilla" y decidió instalarse allí: "Estaba un poco reformado, estaba bien, de buenas condiciones y no estaba mal situado con respecto al centro de la ciudad y eso".

Piso en alquiler. Imagen de archivo IStock

De esta manera, el pensionista señaló que "empecé pagando 660 euros, que estaba dentro de mi posibilidad". La pensión de Miguel Ángel es de 2.000 euros, "no es la máxima, pero es una pensión buena".

No obstante, confesó que "en tres años ya me ha subido un 23% el alquiler". Con esta subida, esta mensualidad pasó de suponer un tercio de su pensión a la mitad de su pensión. En este momento es cuando el jubilado comienza a plantearse soluciones.

En aquel momento comenzó a buscar inmuebles en otras zonas de Sevilla. Tras buscar incesantemente se encontró de frente con unos precios inasumibles: "No hay posibilidad, no hay dónde elegir", confesó.

Al verse en esta situación, optó por compartir su piso con alguien: "Es una decisión casi como la que te planteas si te vas a casa o no te vas a casar, yo en este caso no tenía novia, pero dije, 'voy a compartir este piso, voy a perder una parte de mi libertad, de mi poder'", manifestó el jubilado.

Listados de propiedades inmobiliarias en la ventana de la agencia. Imagen de archivo IStock

Lo curioso de la situación es que su compañero de piso representa el otro lado de la crisis de la vivienda: "Él es un cocinero titulado y cobra el salario mínimo, 1.200 euros, él invierte una tercera parte de sus ingresos en esta vivienda".

Miguel Ángel sigue en búsqueda de un piso asequible al que mudarse, pero aseguró que "eso no va a ocurrir". Así, se encuentran en una sola vivienda los dos lados de la crisis de la vivienda en España que tienen el mismo problema: no cobrar lo suficiente.

¿Cuánto es el alquiler en Sevilla?

Según los datos de la empresa inmobiliaria Idealista, en Sevilla el precio del alquiler ha experimentado una subida del 4,4% interanual situándose en 13,5 euros por metro cuadrado.

Teniendo esto en cuenta, una vivienda de 80 metros cuadrados supondría alrededor de 1.080 euros al mes de alquiler, esto es alrededor de lo que paga Miguel Ángel por su vivienda.

Para comparar, en Madrid el alquiler alcanza las cifras de 23,3 euros por metro cuadrado, es decir, que la misma vivienda de 80 metros cuadrados en la capital supondría 1.864 euros mensuales, 800 euros más por el mismo inmueble.

A su vez, el salario medio anual en España se sitúa en 29.540,26 euros lo que se traduce en 2.461 euros mensuales en 12 pagas. Mientras que con una inflación en 4,9%, el gasto medio por hogar alcanzó los 35.101 euros en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, estas cifras son la radiografía de la sociedad española actual.