Mercedes, vecina en el centro de Madrid: "¿Por qué tengo que irme de mi barrio? No lo haré aunque nos han devaluado la vida"

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LO ESENCIAL Las claves Mercedes Sallalero, vecina del centro de Madrid desde hace 30 años, denuncia que los pisos turísticos han expulsado a residentes y transformado la vida del barrio. Los vecinos alertan de que antiguos comercios cierran para dejar paso a negocios orientados al turismo, mientras las viviendas pasan al alquiler temporal. Un residente afirma que ya se alquilan habitaciones por 500 euros, un precio que hasta hace poco se pedía por un piso completo. El alquiler en la zona alcanza 26,1 euros por metro cuadrado: un piso de 80 metros cuesta 2.088 euros al mes, según los datos citados de Idealista.

Los pisos turísticos llevan años siendo un tema polémico en España. A pesar de que representan tan solo un 1,28% del total de viviendas del país, suelen estar concentrados en zonas céntricas con lo cual con su poca presencia, hacen mucho ruido.

La presencia de estos inmuebles suele tener como consecuencia directa que los precios de los alquileres de la zona acaben disparándose afectando a los pocos vecinos que llevan años viviendo en la zona.

Además, aquellos que viven de alquiler en zonas tensionadas duermen con la constante amenaza de que los echen de sus viviendas para convertirlas en pisos de alquiler temporal.

Así, Mercedes Sallalero, que lleva 30 años viviendo en el centro de Madrid, habló con Telecinco sobre cómo ha cambiado su zona con la llegada de estos inmuebles turísticos que ya suponen el 10% del mercado de alquiler en España.

Además, otros residentes de la zona hablaron con el medio de comunicación coincidiendo todos en lo mismo: la ciudad ha dejado de sentirse habitable.

500 euros por una habitación

"Todos estábamos a lo mismo, a trabajar, a vivir y ahora de pronto han aparecido los turistas", explicó Sallalero recordando una época en la que aquellos pisos pertenecían a locales del barrio que en su momento trabajaron años para hacerse con esos inmuebles.

Asimismo expresó que la llegada de los turistas ha supuesto que se ocupen "pisos que eran para nosotros, para nuestros hijos", explicó la inquilina con visible tristeza.

Estos residentes no solo se ven cada vez más acorralados por la amenaza turística sino que también ven cómo cambian los colores de su barrio. Los antiguos comercios cierran sus puertas para siempre y dan paso a unos nuevos, más enfocados en un público extranjero.

En otras palabras, los barrios céntricos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga se han ido adaptando a la llegada de estos turistas y, por ello, han comenzado a abrir locales que ofrezcan los productos que estos clientes disfruten, dejando atrás los comercios 'de toda la vida'.

Todo esto, hace que los precios de la zona vean un importante incremento, sobre todo, en los alquileres: "Están alquilando habitaciones por 500 euros, hasta no hace tanto era lo que pedían por un piso", expresó un vecino.

Otra residente del centro de la capital señaló que el efecto ha sido tal que "casi todos se están teniendo que ir a pueblos" porque no pueden hacer frente al gasto del alquiler. Según otro de los vecinos "esto se ha convertido en un negocio".

Mercedes se sinceró al respecto y confesó que "se nos ha devaluado la vida, que es la verdad, lo de la revalorización de los pisos es si estuviéramos dos o tres, pero no es así, si es mi barrio ¿por qué me voy a ir?".

La petición de estos vecinos es simple: una ciudad habitable. El precio del alquiler ha visto un incremento del 2% interanual situándose en los 26,1 euros por metro cuadrado, en este sentido, una vivienda de 80 metros cuadrados supone 2.088 euros mensuales.

Por otro lado, el precio de venta se sitúa en 7.745 euros por metro cuadrado, con lo cual, la vivienda de 80 metros cuadrados son 619.600 euros. Esto se traduce en 5.657 euros más que la media en España, según Idealista.