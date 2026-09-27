La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados..jpg Eduardo Parra Europa Press

Oficial: el Congreso tramita la jubilación anticipada sin recortes a quienes tengan más de 40 años cotizados

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Las claves Generado con IA El Congreso ha aprobado una propuesta de ley para permitir la jubilación anticipada sin recortes a quienes hayan cotizado 40 años o más. La medida eliminaría los coeficientes reductores en las pensiones por jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, aunque el PP cuestiona su aplicación a la voluntaria. Las personas ya jubiladas anticipadamente y con 40 años cotizados podrán pedir un recálculo de su pensión, que se actualizará desde el momento de la solicitud. La propuesta ha generado debate sobre el límite de 40 años cotizados y el impacto económico, estimado en más de 3.300 millones de euros anuales.

Este martes el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de ley impulsada por Podemos cuyo objetivo es permitir la prejubilación sin penalizaciones en la pensión para aquellas personas que hayan cotizado 40 años o más.

Estas penalizaciones afectan sobre todo a aquellos jubilados que comenzaron a trabajar a edades tempranas o en épocas en las que se pagaba el salario en B, con lo cual no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Miles de jubilados, pertenecientes en su mayoría a la generación del 'baby boom' llevan años denunciando que al no estar bien reflejados sus años de trabajo en el sistema de por sí sus pensiones eran muy bajas y cuando se jubilaban anticipadamente, porque llevaban 40 años trabajando, veían importantes recortes en la misma.

¿En qué consiste esto?

Es importante acotar que lo aprobado fue un proyecto de ley, con lo cual todavía no hay una fecha exacta de entrada en vigor y todavía se debe redactar una ley oficial que nuevamente tiene que ser aprobada.

Así, la propuesta de Podemos busca eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias. Sin embargo, en este sentido el Partido Popular no ve viable que se aplique a la prejubilación voluntaria.

Por otro lado, la ley no establece que con 40 años cotizados es posible jubilarse a cualquier edad sino que hay que cumplir otros requisitos, es decir, hay que cumplir los requisitos de jubilación anticipada.

En el caso de las personas que ya están jubiladas de forma anticipada y cumplen con los 40 años cotizados podrán solicitar a la Seguridad Social un recálculo de su pensión.

Jubilada contando dinero. Imagen de archivo IStock

No obstante, esto no significaría que cobrarían de golpe todo el dinero que dejaron de percibir en el pasado, sino que este incremento en la pensión se aplicaría desde el momento en que lo soliciten.

Uno de los puntos que más debate ha generado es el límite de 40 años cotizados. Sumar apoya la ley, pero considera que establecer el límite en los 40 años es muy rígido y sugiere un sistema más gradual que tenga en cuenta el motivo de la jubilación anticipada y los meses que se adelanta el retiro.

Por su parte Vox criticó que se establezca una barrera tan clara, señalando que alguien con 39 años y 11 meses cotizados seguiría sufriendo recortes mientras que otra persona con 40 años no tendría ninguno.

Las estimaciones previas del Gobierno del impacto económico que supondría la eliminación de estas penalizaciones sería de unos 3.358 millones de euros. Por su parte el Partido Popular criticó la inexistencia de un análisis económico detallado sobre el coste que supondría la aplicación de esta medida.

Un par de altos caminando por las calles de Torrevieja Imagen de archivo IStock

Otros países europeos como Alemania permiten la jubilación sin recortes con 45 años cotizados y en Portugal desde los 60 años si se tienen 48 años cotizados.

El siguiente paso es que la propuesta de ley se convierta, en efecto, en una ley y sea presentada una vez más al Congreso de los Diputados para su aprobación y posterior entrada en vigor.