Un experto financiero español en Suiza: “Los sueldos son tremendos y el nivel de vida apabullante”

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Las claves Generado con IA José Luis Cárpatos, experto financiero español en Suiza, destaca los altos sueldos en el país, con porteros ganando unos 6.350 euros y cajeras de supermercado entre 4.200 y 6.350 euros mensuales. Los salarios en sectores especializados como ingeniería y banca pueden llegar hasta los 21.200 euros al mes, y los médicos cobran hasta cuatro veces más que en España. Cárpatos argumenta que el coste de vida en Suiza es solo ligeramente superior al de España, pero los sueldos permiten una gran capacidad de ahorro. El bajo IVA (8,1%) y los altos salarios hacen que productos como coches de segunda mano o dispositivos electrónicos sean más accesibles para los trabajadores en Suiza.

“Los sueldos son tremendos y el nivel de vida apabullante”. Son palabras de José Luis Cárpatos, experto financiero español, en un vídeo publicado en YouTube. ¿Exagera?

Para corroborar sus palabras, Cárpatos enumera los salarios que se pagan en diferentes sectores. Y, claro está, todos ellos por encima de lo que se paga en España.

Así, por ejemplo, un portero de un edificio gana unos 6.000 francos mensuales (traducido a euros, unos 6.350). Y una cajera de supermercado, entre 4.000 y 6.000 francos, mientras que en España está entre 1.000 y 1.100 euros.

Salarios

Son solo algunos ejemplos, pero el experto financiero pone algunos otros de sectores más especializados. En el caso de un ingeniero, sus ingresos rondan entre los 10.000 y los 12.000 francos al mes (entre 10.500 y 12.700 euros).

Pero es que un empleado de banca, “de cierto nivel”, pueden alcanzar salarios de 15.000 a 20.000 francos mensuales (15.800 y 21.200 euros).

¿Y un médico? Ahí no da cifras, pero sí destaca que sus ingresos de partida “pueden ser cuatro veces superiores a los de un médico de la Seguridad Social en España”.

Claro, quien más quien menos, puede pensar que los precios allí son más caros. “El nivel de vida suizo comparado con toda la Unión Europea es apabullante”, remarca.

“Sin embargo, los precios están o igual, o un poquito más altos. Todo eso de que Suiza es más cara es completamente absurdo”, prosigue.

Es más, pone el foco en otro concepto para corroborar sus palabras: la capacidad de ahorro. “La persona que viene aquí a trabajar tiene una capacidad de ahorro que no tiene en ningún otro sitio porque los precios son sólo un pelín más caros pero es que cobra el triple”, subraya.

Además, apunta a que debido a la baja tasa de IVA (8,1% frente al 21% de España), y el elevado nivel salarial, adquirir productos que tienen artículos a los que denomina como 'precios globales' es más económico. Y ahí pone como ejemplo un coche de segunda mano, un iPad o equipos informáticos.