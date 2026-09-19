Javier, 67 años, no puede pagar un alquiler con su pensión de 500 euros al mes y vive en una autocaravana

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Las claves Generado con IA Javier, de 67 años, vive en una autocaravana con una pensión de 500 euros mensuales tras sufrir un ictus que le obligó a jubilarse antes de tiempo. Su pensión no le permite alquilar una vivienda convencional, por lo que tuvo que vender pertenencias y pedir dinero prestado para comprar la caravana. Javier afronta dificultades como el frío en invierno, hacer solo una comida al día y no poder permitirse una televisión nueva. Expresa preocupación por el futuro del acceso a la vivienda, tanto para él como para las futuras generaciones.

La crisis de la vivienda en España está obligando a muchas personas a buscar alternativas para poder disponer de un lugar donde vivir. Jóvenes, familias y personas mayores se encuentran con unos precios que dificultan cada vez más el acceso a una vivienda.

Para algunos jubilados, las caravanas se han convertido en una de las pocas opciones disponibles. Es el caso de Javier, de 67 años, que vive en una autocaravana de apenas cinco metros cuadrados.

El jubilado relataba su situación en el canal de YouTube de Diego Revuelta, donde explicaba que su pensión no le permite afrontar el coste de un alquiler convencional. "Es lo que hay", resumía.

La situación de Javier cambió después de trabajar durante años como camionero, una profesión por la que llegó a cobrar alrededor de 1.000 euros.

Un ictus le dejó medio cuerpo paralizado y le obligó a jubilarse antes de lo previsto, sin haber alcanzado el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión más elevada.

Su propio hogar en una autocaravana

Desde entonces, sus ingresos se sitúan en torno a los 500 euros mensuales. Una cantidad insuficiente para mantener el alquiler que pagaba, de 670 euros: "Mira la cuenta bancaria y ves que hay cero euros", explicaba. "No se puede pagar, cero siempre".

Sin una vivienda en propiedad y con esos ingresos, Javier tuvo que buscar otra solución. Terminó adquiriendo una caravana de cinco metros cuadrados después de vender algunas de sus pertenencias y pedir dinero prestado. "Sabía que era mi última oportunidad", aseguraba.

Su deseo, sin embargo, era otro. "Ojalá tuviera una casa", reconocía. Pero su situación económica no le deja muchas alternativas: "No tengo opciones. No es que esté bien, es lo que hay... me lo aguanto y punto".

Javier considera que su caravana tiene buena parte de lo necesario para funcionar como una vivienda, aunque reconoce las limitaciones de vivir en un espacio tan reducido. Durante el invierno, las condiciones pueden ser especialmente complicadas.

"Aquí en la noche hace mucho frío... duermo vestido", relataba. También explicaba las dificultades para mantener la calefacción: "Si se apaga la calefacción, ¿qué hacemos? Nos vamos para el otro barrio".

La falta de recursos afecta igualmente a otros aspectos de su día a día. Javier asegura que actualmente solo realiza una comida al día y tampoco dispone de televisión.

La que tenía dejó de funcionar tras un cambio en el sistema y no puede asumir el coste de comprar otra: "La que tenía dejó de funcionar porque cambiaron el sistema y una tele nueva cuesta 300 euros".

Su manera de afrontar el futuro también ha cambiado. "Yo ya no sueño, no tengo sueños. Hoy es hoy", afirmaba. "No pienso de acá a un año, pienso de acá a una semana".

Sobre el acceso a la vivienda en los próximos años, Javier también expresaba su preocupación: "Yo sé que no voy a acceder nunca más a una casa... y mucha juventud tampoco".

Y añadía: "A futuro, los abuelos van a ser quienes den habitabilidad a sus nietos. Sus hijos van a terminar en una caravana o viviendo con sus padres".