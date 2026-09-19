Emilio Baena, extrabajador de Hacienda: “El sistema de inspecciones en España es una trampa”

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Emilio Baena, extrabajador de la Agencia Tributaria, critica el sistema de inspecciones fiscales en España, calificándolo de "trampa". Baena sostiene que el sistema está diseñado para que pagar una sanción sea más barato que demostrar la propia inocencia. Según Baena, recurrir las reclamaciones de Hacienda implica largos procesos judiciales, costes elevados y una devolución de dinero que no compensa la inflación. El asesor fiscal señala que, pese a todo, hay situaciones en las que sí puede compensar enfrentarse a Hacienda, pero conocer bien el proceso es clave.

La campaña de la Renta de 2026 (ejercicio 2025) ya ha finalizado. Pero hay quienes miran con recelo el buzón o su correo electrónico para que no les lleguen las conocidas como ‘cartas del miedo’ de la Agencia Tributaria (AEAT).

Para los más despistados, se trata de avisos preventivos para que los contribuyentes revisen y corrijan. De no hacerlo, la consecuencia se traduce en expedientes sancionadores, recargos o multas económicas.

“El sistema de inspecciones en España no está diseñado para encontrar la verdad. Está diseñado para que pagar sea siempre más barato que tener razón”, afirma Emilio Baena, extrabajador de la AEAT, en LinkedIn.

Trampa

El asesor fiscal tiene claro que el sistema de inspecciones en España “se mire como se mire, es una trampa”. Y pasa a explicar su funcionamiento para razonar su afirmación.



“Hacienda te reclama 100.000 euros. Tú sabes que no debes ni la mitad. Presentas documentación, alegaciones, pruebas. Te las rechazan todas.”, comienza su exposición.



Y añade: “Meses después te ofrecen un trato: "págame 60.000 y aquí no ha pasado nada". Y en ese momento, aunque te hierva la sangre, te sientas a hacer números”.

Si la persona decide recurrir, tendrá que depositar o garantizar los 100.000 que te reclaman. “Significa un proceso administrativo más judicial de entre 3 y 7 años. Significa pagar abogados especializados”, prosigue.





“Y si al final ganas, Hacienda te devuelve tu dinero con unos intereses que no cubren la inflación, que encima tributan y sin condenar en costas en la mayoría de ocasiones”, remarca.

Por eso, desde su punto de vista, “ganaste, pero perdiste. Económicamente, pagar los 60.000 que no debes es la decisión racional. El sistema está construido para que rendirse sea más inteligente que pelear”.



Pero matiza: “Ahora bien, también sé que hay casos en los que merece la pena pelear. Y que conocer el terreno antes de entrar marca toda la diferencia”.