Buscan voluntarios para trabajar en este faro del siglo XIX: alojamiento gratuito y jornada de 30 horas semanales

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. busca voluntarios para trabajar como guías turísticos en el histórico faro de Point Reyes, California, con alojamiento gratuito. El puesto requiere jornadas de 30 horas semanales entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, e implica recibir visitantes, dar charlas informativas y orientar turistas. El alojamiento es en piso compartido cerca del faro; se exige soportar clima adverso, subir 313 escalones diariamente y disponer de vehículo propio. Point Reyes destaca por su biodiversidad, con avistamiento de ballenas, colonias de elefantes marinos y 490 especies de aves en un entorno natural único.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ofrece una oportunidad difícil de ignorar: vivir gratis en el histórico faro de Point Reyes, ubicado a una hora de San Francisco, California.

La condición para residir en este faro del siglo XIX es trabajar como guía turístico con jornadas de 7,5 horas diarias, es decir, 30 horas semanales durante la temporada de invierno desde el 6 de noviembre de 2026 hasta el 1 de febrero de 2027.

Sin embargo, los voluntarios deberán tener un perfil específico, además de cumplir con ciertos requisitos, para poder contar con esta curiosa y única experiencia en este faro rodeado de fauna.

313 escalones y piso compartido

Según expone un artículo de National Geographic y la oferta publicada en el portal oficial del servicio de voluntariado del Gobierno Federal de Estados Unidos, a cambio de alojamiento la persona elegida deberá trabajar de guía unas 30 horas semanales distribuidas en turnos de 7 horas y media diarias.

Las tareas del puesto de trabajo incluyen recibir a los visitantes, dar charlas informativas sobre el faro, la fauna y el entorno, además de orientar a los turistas.

El famoso faro de Point Reyes, ubicado al norte de San Francisco, California; es uno de los puntos marítimos más históricos e icónicos de la costa del Pacífico estadounidense. Fue construido en 1870 y es famoso por su ubicación en un acantilado y su impresionante entorno natural.

Su función inicial era alertar a los barcos sobre los peligrosos arrecifes y la densa niebla de la península. No obstante, dejó de funcionar como señal de navegación en 1975 cuando fue sustituido por un sistema óptico automatizado y lo gestiona el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Point Reyes, faro histórico. Imagen de archivo IStock

Este histórico faro se convirtió en un emblema histórico de la zona. Con sus 313 peldaños y sus 30 metros de altura se convirtió en un museo con unas vistas espectaculares de la costa californiana, pero con unas temperaturas caracterizadas por fuertes rachas de viento y niebla.

Teniendo esto en cuenta, es importante acotar que esta posición no es para todo el mundo, ya que los candidatos deben estar dispuestos a soportar el clima adverso del invierno californiano además de subir y bajar a diario los mencionados escalones que llevan al faro y disponer de vehículo propio.

El alojamiento es una habitación en un piso compartido mixto situado a cinco minutos del centro de visitantes. El inmueble cuenta con cocina, salón, comedor y electrodomésticos básicos. Además, están cubiertos los gastos de agua, gas, internet, servicio de lavandería y aparcamiento.

Es importante tener en cuenta que no se admiten mascotas y se advierte de posible presencia de ratones en las instalaciones. Además, la oferta es para la temporada del invierno, es decir, del 6 de noviembre de 2026 al 1 de febrero de 2027.

Costa nacional de Point Reyes. Imagen de archivo IStock

La oferta está pensada para apasionados de la historia y la naturaleza que busquen vivir una temporada en un paraje agreste y rodeado de la espectacular fauna del Parque Nacional Costero de Point Reyes.

Para aplicar basta con acceder al portal oficial del servicio de voluntariado del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Mucha biodiversidad

El Parque Nacional Costero Point Reyes es una península agreste de 290 kilómetros cuadrados que se caracteriza por una biodiversidad excepcional donde conviven bosques costeros, acantilados, estuarios, ecosistemas marinos únicos.

También cuenta con colonias reproductivas de elefantes marinos más importantes del estado y se pueden observar miles de ellos entre diciembre y marzo.

Al adentrarse unos 16 kilómetros mar adentro, esta península es uno de los mejores puntos de observación terrestre de la migración de la ballena gris. Entre enero y mayo se divisan fácilmente cerca de la costa en su trayecto hacia Baja California o de vuelta a Alaska.

Es posible divisar al norte del parque los ciervos Tule, una subespecie que estuvo al borde de la extinción a finales del siglo XIX. Además, gracias a su posición en la Ruta Migratoria del Pacífico, en el parque se han registrado 490 especies de aves.

Un ciervo de cola blanca al borde de un acantilado en la costa nacional de Point Reyes Imagen de archivo IStock

Si se habla de flora es posible encontrar kilométricas y ventosas playas salvajes con increíbles acantilados. Asimismo en el interior de la península se pueden encontrar densos bosques de abeto Douglas y pino abeto que normalmente se encuentran sumergidos en la densa niebla matutina.

Por otro lado, geológicamente, Point Reyes es una isla tectónica y la falla de San Andrés pasa directamente por el valle de Olema y la bahía de Tomales, lo que significa que la península descansa sobre la placa del Pacífico y se desplaza lentamente al noroeste, separada del resto del continente americano.