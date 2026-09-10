Es oficial: ya se puede acceder a casi 800 pisos con alquileres desde 350 euros mensuales en septiembre en España

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Las claves Generado con IA Casa 47 ofrece cerca de 800 viviendas públicas en alquiler desde 350 euros al mes en varias comunidades autónomas de España. Los precios de alquiler varían según el inmueble y los ingresos del solicitante, con límites de renta para poder acceder a la oferta. La mayoría de las viviendas están en la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Navarra y Asturias, quedando fuera por ahora Madrid y Andalucía. Para optar a un piso es necesario inscribirse en el portal, cumplir los requisitos y participar en un sorteo ante notario; el plazo de solicitudes está abierto hasta septiembre de 2026.

La dificultad de hacerse con un alquiler asequible en España supone una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que han visto como la crisis de la vivienda parece empeorar con el paso de los años.

Tanto es así que el precio de un alquiler promedio ya alcanza los 15,1 euros por metro cuadrado, una subida interanual del 5,8%. A raíz de esta necesidad se creó el portal Casa 47, una nueva plataforma de vivienda pública en alquiler con una oferta cercana a 800 inmuebles en varias comunidades autónomas.

Con precios que parten desde los 350 euros mensuales y límites de renta adaptados a cada convocatoria, se busca aliviar la presión del mercado inmobiliario. Sin embargo, hay que cumplir ciertas condiciones.

¿Cómo accedo a Casa 47?

La plataforma Casa 47 es un portal web destinado a consultar y solicitar viviendas públicas en régimen de alquiler. En principio arranca con 800 viviendas públicas con precios de alquileres que oscilan entre los 350 euros y los 1.066 euros al mes, dependiendo del inmueble.

Por otro lado, el precio del alquiler está ligado al nivel de renta, es decir, para un piso de 350 euros al mes, los ingresos anuales del solicitante no pueden superar los 28.000 euros. En el caso de los inmuebles de más de 1.000 euros, el límite de ingresos se sitúa en 63.000 euros.

Sin embargo, la oferta no está disponible en toda España todavía. Las viviendas se concentran en la Comunidad Valenciana, con Castellón liderando la lista con 157 pisos, Alicante con 153 pisos y Valencia con 91 pisos; Galicia con 99 pisos, Cataluña con 93 pisos, Navarra con 34 pisos y Asturias con 18 inmuebles disponibles.

De esta manera, zonas muy tensionadas como Madrid o Andalucía quedan fuera del portal, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en un futuro haya oferta de vivienda pública en estas comunidades.

Para acceder a estos inmuebles es preciso tener la nacionalidad española, no disponer de ninguna vivienda en propiedad y cumplir con los límites de renta exigidos para la vivienda en gestión.

Aquellos ciudadanos interesados podrán inscribirse en varias convocatorias al mismo tiempo, pero la adjudicación no es directa, sino que se realiza mediante un sorteo ante un notario entre todos los solicitantes que cumplan los requisitos.

En el caso de resultar ganador, es posible visitar el inmueble antes de decidir si se firma o no el contrato de alquiler. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 21 de septiembre de 2026.