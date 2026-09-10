Eduardo Bolinches: “Repsol duplica la rentabilidad de todas las petroleras más importantes del mundo”

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Las claves Generado con IA Repsol ha subido un 89% en lo que va de año, muy por encima del Ibex 35 y de otras grandes petroleras mundiales. Según el analista Eduardo Bolinches, Repsol duplica la rentabilidad de compañías como ExxonMobil y Saudi Aramco. El precio del barril Brent ha alcanzado los 100 dólares y podría llegar a 107 dólares, favoreciendo las oportunidades de inversión en petróleo, especialmente mediante ETFs. Se prevé que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de EE.UU. suban los tipos de interés próximamente, lo que podría impactar en el Euríbor y las hipotecas.

En lo que va de año, el Ibex 35 ha subido un 13,5%. Si ponemos el foco en Repsol, la petrolera española lo ha hecho un 89%. Así lo ha subrayado el analista de mercados Eduardo Bolinches en el programa ‘Valor Añadido’ de Invertia TV.

“Podemos sacar pecho de una empresa española: 89% de subida en lo que llevamos de año”, remarcó Bolinches.

Además, hizo hincapié en que estamos ante una “clara pauta alcista” que le ha llevado a “zona de máximos históricos”.

Dividendo

Bolinches no sólo indicó que Repsol está “jugueteando con los 29 euros” sino que “todo el mundo está esperando que alcance los 30 euros”.

De ahí que manifestara que “riega bastante bien a ese inversor tradicional que busca el dividendo”.

El analista de mercados, para poner todavía más en valor a Repsol, comparó su crecimiento con el resto de las grandes petroleras del mundo. Así, ExxonMobil está en un 38% durante 2026.

“Repsol duplica la rentabilidad de todas las petroleras más importantes”, no dudó en afirmar Bolinches. “Incluida la más grande de todas, Saudi Aramco, que está en un 44%. “Así que sombrero, chapeau y guinda a la petrolera española”.

Llegados a este punto, conviene recordar que el precio del barril Brent ha llegado a los 100 dólares el barril. “Puede llegar a los 107 dólares por barril”. pronosticó el analista de mercados Eduardo Bolinches en el programa ‘Valor Añadido’.

La pregunta es: ¿hay oportunidades de invertir en el petróleo? Y la respuesta es que sí. En concreto, y tal y como afirmó Bolinches en el programa, “la forma más sencilla de hacerlo es a través de ETFs”.

Tipos de interés

Eduardo Bolinches asimismo recordó que el petróleo es una materia prima “que hay que atacarla a través del mundo de los futuros, y es algo complejo si no eres profesional o ducho en la temática”.

El analista hizo hincapié en que, desde un punto de vista técnico, “se ha roto una resistencia bastante importante, en torno a los 95 dólares barril, iniciando una reacción alcista hasta los 100 dólares”.

Y remarcó que, “aparentemente, no tiene ningún freno hasta llegar a los 107 dólares”. ¿Qué ETF recomendó el analista? Uno con las siglas USO.

Más allá de la subida del precio del barril de petróleo y su traslación a los precios de otras materias primas, Eduardo Bolinches también mencionó otros elementos a tener en cuenta como la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y su impacto directo en el Euríbor y las hipotecas.

“La gran duda de los tipos de interés es qué va a pasar antes de diciembre. Pues nos va a caer otra subida de tipos si la inflación sigue fuera de la senda del 2%”, indicó el experto.

Sin olvidar que la próxima semana es “altamente probable” que la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) suba también tipos.