Antonio, alcalde de un pueblo de 242 habitantes: "En el Ayuntamiento alquilamos casas de 3 habitaciones por 300 €"

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Las claves Generado con IA Berzosa del Lozoya, un pueblo de 242 habitantes a 75 km de Madrid, alquila viviendas municipales de tres habitaciones desde 300 euros al mes. El Ayuntamiento selecciona a los nuevos residentes, priorizando a quienes realmente quieran integrarse y trabajar en la comunidad. El municipio ofrece servicios básicos, fibra óptica para teletrabajo, centro de salud local y hospital comarcal a 15 minutos. Berzosa vincula vivienda y empleo, gestionando proyectos municipales como bar, supermercado y residencias, generando hasta 100 puestos de trabajo.

Los pueblos españoles llevan años intentando atraer a nuevos residentes a sus calles, con el objetivo de combatir con el fenómeno de la España vaciada. Por ello, se esfuerzan en ofrecer una excelente calidad de vida que atraiga a todos aquellos ciudadanos que busquen la tranquilidad que solo se consigue saliendo de la ciudad.

Uno de estos pueblos es Berzosa del Lozoya, donde su alcalde, Antonio del Pozo González, que lleva 32 años en el cargo, señaló en una entrevista con el creador de contenido Fabián Dicosta que ofrecen todas las facilidades para que cualquiera que lo desee pueda establecer su residencia en este pequeño municipio.

Lo cierto es que Antonio no dudó en confesar que este pueblo de 242 habitantes estuvo a punto de desaparecer, pero decidieron "dar todo gratis" para atraer gente, una experiencia que acabó por ser negativa, ya que, atrajo a personas problemáticas. Con lo cual, ahora han decidido hacer una selección de perfiles de personas que realmente quieran trabajar e integrarse en la comunidad.

Vivienda, empleo y buenas vistas

Berzosa del Lozoya está a tan solo 75 kilómetros de Madrid lo que se traduce en 57 minutos en coche y, estando tan cerca, supone un realidad completamente distinta a la ciudad, no solo por el ritmo pausado, sino por la vivienda.

Antonio comentó que esta comunidad es una con una cultura del alquiler muy arraigada y que incluso "solamente el Ayuntamiento tendrá en propiedad de 25 a 30 viviendas".

Así, señaló que aunque no ofrecen ayudas para pagar el alquiler lo que sí hacen es "facilitar un alquiler más barato en el Ayuntamiento, desde a lo mejor 300 euros en adelante para una unidad familiar, por lo menos tres habitaciones".

En Madrid una vivienda de 80 metros cuadrados supone en promedio alrededor de 23,3 euros mensuales, es decir, 1.864 euros mensuales.

Además de estas viviendas existen algunos vendedores privados que en muchos casos son inversores y, según explicó el alcalde, dedican estos inmuebles al alquiler turístico o, incluso, a primera vivienda.

Asimismo, para establecer Berzosa del Lozoya como primera residencia y vivir allí, hacen falta otros recursos. En este sentido, Antonio comentó que "se ofrece lo que se tiene, unos servicios básicos garantizados".

"Las telecomunicaciones, con la posibilidad que tenemos, ponemos fibra óptica que funciona de maravilla y eso da cancha para el que quiera teletrabajar. Tenemos un centro de salud local, que tenemos consultorio médico con un trabajador por dos días y luego un tercer día viene un enfermero", manifestó el hostelero.

Además de esto, añadió que cuentan con un hospital "comarcal" que está abierto las 24 horas del día y se encuentra a 15 minutos del municipio.

Una vez cubierta la vivienda, el Internet y la salud, falta el empleo: "Nosotros vinculamos mucho lo que es vivienda y empleo, damos ambos", comentó.

"De inicio, nosotros no éramos capaces de generar empleo, solo generábamos vivienda", manifestó, "hoy en día tenemos un número importante de viviendas, tenemos 10 para alquilar aproximadamente y tenemos otro proyecto y estamos construyendo otras cuatro más".

A nivel de empleo, el alcalde señaló que tanto el supermercado como el bar son de gestión municipal, al igual que las residencias. Asimismo, existen las viviendas turísticas que son de empresas privadas y que "tenemos ocho o diez (...), les sacamos concurso cada cierto tiempo".

Antonio, alcalde de un pueblo de 242 habitantes: "En el Ayuntamiento alquilamos casas de tres habitaciones por 300 €"

"Todos estos proyectos, el bar, el supermercado y el otro, más las residencias, estamos hablando en torno a 80 o 100 puestos de trabajo", manifestó Antonio que añadió que en otros sectores como el agrícola o ganadero "hay poco" puestos permanentes, sino que en su mayoría son estacionales.

Con esto, Berzosa del Lozoya ha abierto sus puertas a todos aquellos que busquen cambiar de aires a un ambiente mucho más tranquilo, pacífico y rodeado de la naturaleza de la Sierra madrileña.