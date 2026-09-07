Josep, agricultor en España: "El problema del campo es que la edad media del tractorista es de 58 años y no hay relevo"

Las claves

Las claves Generado con IA La edad media de los titulares de explotaciones agroganaderas en España supera los 60 años, y no hay relevo generacional. Josep Casas, agricultor, destaca que el campo se ha globalizado y es difícil vivir de él incluso con grandes extensiones de tierra. El pistacho se ha convertido en un cultivo en auge en España, con los precios duplicándose y las plantaciones multiplicándose por 14 desde 2015. Las plantaciones de pistacho requieren inversiones iniciales elevadas y hasta 10 años para ser realmente productivas.

El campo español sufre de envejecimiento. Las nuevas generaciones no encuentran atractiva la vida como agricultor o ganadero. Mientras tanto, la edad media de los titulares de explotaciones agroganaderas en España es de entre 61 y 62 años, según el último Censo Agrario.

"El problema del campo es que la edad media del tractorista en España es de 58 años y no hay relevo", expresa Josep Casas, agricultor con 50 hectáreas de plantaciones en el Canal de Urgell, Lleida.

En una entrevista para el canal de YouTube SeedRocket TV, el profesional del pistacho expone los motivos de la falta de relevo generacional: "Hace 50 años, de esto vivía una familia, ahora ni con 50 hectáreas lo consigues porque el campo se ha globalizado e industrializado".

Además, explica que el problema también afecta al día a día en los pueblos y aldeas: "Si tú quieres ir a un pueblo y que haya un bar, tiene que haber un tractorista que se levante a las 4 de la mañana, se tome el café en ese bar y coja 8 horas un tractor".

En este contexto, Casas considera que la peor finca es aquella en la que no encuentras personal para gestionarla.

"El agua puede ser más cara o más barata, pero si no tienes a nadie que te lleve el terreno, ya puedes tener mucha agua que no vas a poder producir", apunta.

Su empresa, llamada Europistachos, apuesta fuerte por la asociación con jóvenes agricultores: "Tienen menos de 40 años por lo que reciben ayudas de la administración; les ayudamos a elegir bien la planta y no se tienen que preocupar por la cadena final porque les vamos a comprar la cosecha".

El pistacho, un cultivo en auge en España

Las plantaciones de pistacho en España ya rondan las 90.000 hectáreas, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Estos mismos datos reflejan que los terrenos de pistacho se han multiplicado por 14 desde 2015.

¿Por qué? Los precios de este fruto seco se han disparado en los últimos años. Por ejemplo, la variedad Larnaka ha pasado de estar a 8,5€/kg en agosto de 2022 a 17€/kg en diciembre de 2025.

Sin embargo, Casas advierte que las plantaciones de pistacho tardan entre 8 y 10 años en ser productivas. "El pistacho no es para impacientes, es un plan de pensiones a 20 años", afirma.

Según el agricultor, los primeros 6 años de producción van completamente a pérdidas, con una inversión acumulada de entre 35.000 y 50.000 euros por hectárea.

Después, en zonas de agua abundante se pueden obtener entre 7.000 y 12.000 euros al año de beneficios, aunque Casas defiende que el rendimiento del pistacho no alcanza su techo hasta pasados 15 años.

"Prefiero invertir en alimentación antes que en pisos o en petróleo; cuando la bolsa se hunda, sabes que al menos tienes para comer", concluye.