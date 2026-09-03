Luis Alberto Fabra, experto en economía y viviendas: "El año 2026 va a ser peor que el 2025 en materia de alquiler"

Luis Alberto Fabra conversa con el podcast "Tengo un Plan" YouTube (Tengo un Plan y El Hombre de los Datos)

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de los nuevos contratos de alquiler en España ha subido un 37% entre 2015 y 2024, impulsado por un desequilibrio entre oferta y demanda. Luis Alberto Fabra advierte que 2026 será un año aún peor que 2025 en materia de alquiler y compraventa de viviendas, debido a la baja producción de vivienda nueva y el desplome del stock de viviendas usadas. Factores como la escasez de mano de obra, los altos costes de construcción y normativas medioambientales dificultan la creación de viviendas asequibles. Fabra propone medidas como incentivos fiscales para sacar pisos vacíos al mercado, reducir el tamaño de las viviendas nuevas e impulsar la industrialización y la incorporación de la mujer al sector.

España se enfrenta a un reto mayúsculo en esta recta final de 2026. Según el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO), los precios de los nuevos contratos de alquiler han subido de media un 37% entre 2015 y 2024.

El motivo lo esclarece Luis Alberto Fabra, experto en viviendas. El núcleo del problema se identifica como un déficit estructural de la oferta: "En los últimos cuatro o cinco años, España ha crecido a un ritmo de unos 450.000 habitantes anuales (creando unos 250.000 hogares nuevos al año). Sin embargo, la producción media de vivienda nueva se ha limitado a solo 100.000 unidades anuales", afirma.

Cada vez se construyen más viviendas. Eso es un hecho. No obstante, Fabra señala que el stock de viviendas usadas "se ha desplomado un 45% en los últimos cuatro años". Al haber más demanda que oferta, los precios suben como la espuma y esto choca con el bajo porcentaje diferencial conforme el salario.

Luis Alberto Fabra, experto en economía: "2026 va a ser peor que el 2025 en cuanto a compraventas de viviendas"

Hoy en día existen varios problemas sobre la mesa, siendo uno de ellos la grave escasez de mano de obra: "Tras la crisis de 2008, muchísimos profesionales se marcharon y hoy no hay relevo", señala. Además, los exigentes requerimientos de eficiencia energética y normativas medioambientales encarecen los costes de edificación, impidiendo que se fabriquen viviendas baratas.

Otra de las evidentes carencias está relacionada con el urbanismo. Según Fabra, el problema no es que los promotores no quieran construir, sino que el desarrollo de suelo y el crecimiento demográfico son "dos mundos que no se entienden".

En tercer y último lugar, el experto en economía reclama los elevados costes de construcción y las exigencias técnicas que imponen las administraciones en materia de eficiencia energética: "Encarece muchísimo el proceso de edificación y hace imposible fabricar vivienda barata", apunta el especialista inmobiliario.

La enorme impaciencia de la actual generación conlleva una mayor dificultad para adquirir una vivienda: "Hay que buscar una vivienda que sea adquirible para luego ir escalando y mejorando conforme progreses laboralmente", sugiere.

Luis Alberto Fabra propone incentivar fiscalmente a las empresas para dar seguridad jurídica a los propietarios e impulsarlos a sacar sus pisos vacíos al mercado. También reducir el tamaño medio de los pisos nuevos de 108 a unos 70 metros cuadrados, abaratando así la compra.

Estas no son las únicas soluciones que ofrece: apoyar la industrialización de la construcción para reducir riesgos, acortar tiempos e incorporar a la mujer al sector son algunas de las medidas que presenta para remontar un problema evidente y presente durante los últimos años en España.

Este 2026 ha supuesto un punto de inflexión en la compraventa de viviendas. Fabra apunta a que será un peor año que 2025 debido al desfase temporal provocado en el último trimestre.

La solución no parece cercana, pero queda en mano de la sociedad actual entender cómo adaptarse a los cambios. La hipótesis que Luis Alberto Fabra pone sobre la mesa es pura matemática: el precio siempre es el último en llegar a la fiesta de la crisis. El mercado inmobiliario se rige por datos, no por expectativas. Y el ciclo de 2026 exigirá realismo y reformas estructurales.