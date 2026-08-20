Ya es oficial: el Imserso fija la fecha para reservar sus viajes con 7.000 plazas a 50 euros y opción para mascotas

Las claves

Las claves Generado con IA El Imserso abre la reserva de viajes para la temporada 2026-2027 a partir del 14 de septiembre, con fechas escalonadas según la comunidad autónoma. Se ofertan casi 880.000 plazas, incluyendo más de 7.000 a 50 euros destinadas a pensionistas con menos recursos y opción de viajar con mascotas. Para reservar es imprescindible la carta del Imserso con un código de cuatro dígitos; la reserva puede hacerse online o en agencias autorizadas. Los acreditados pueden viajar acompañados de cónyuge, pareja o hijo con discapacidad, y la duración del viaje varía según el destino seleccionado.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha fijado la fecha para el inicio de las reservas de la temporada 2026-2027 que arrancarán el próximo 14 de septiembre de forma escalonada, según la comunidad autónoma.

Con casi 880.000 plazas en total, la convocatoria consolida novedades como la opción de viajar con mascotas y vuelve a reservar más de 7.000 plazas a tan solo 50 euros para los pensionistas con menos recursos.

De esta manera, el Imserso ya ha enviado 3 millones de cartas que llegarán a las 4,6 millones de personas que podrán participar en el programa.

¿Cuándo puedo reservar?

Las reservas se abrirán escalonadamente desde las 9:00 de la mañana según la comunidad de residencia y si es usuario preferente, es decir, con más puntos, o no.

De esta manera, en el caso de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, los pensionistas preferentes podrán reservar a partir del 14 de septiembre, los no preferentes a partir del 15 y las plazas libres a partir del 16 de septiembre.

Para Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco el día de reserva para preferentes es el 16 de septiembre, mientras que para los no preferentes el 17 y las plazas libres el 18 de septiembre.

En total, se ofertan 879.213 plazas que se distribuyen en turismo peninsular (440.284 plazas), islas (228.142 plazas) y escapadas (210.787 plazas).

Así, se mantienen unas 7.447 plazas a 50 euros exclusivas para pensionistas con ingresos iguales o inferiores a una pensión no contributiva que por lo general se sitúa en 8.803,20 euros anuales.

Por otro lado, en esta temporada se ha asignado un cupo de plazas para que los usuarios puedan viajar con sus animales de compañía.

¿Cómo reservo en el Imserso?

En primer lugar es indispensable contar con la carta del Imserso que es una notificación oficial que se envía por correo postal a todos los pensionistas inscritos y admitidos para participar en su Programa de Turismo Social.

Así, dicha carta posee un código de cuatro dígitos necesario para el proceso. En el caso de haberla perdido es posible pedir un duplicado en la Sede Electrónica del Imserso utilizando su DNI y el sistema Cl@ve o con el certificado digital.

Es posible hacer la reserva presencialmente y a través de internet. En el caso de optar por la primera opción, basta con ir a una agencia de viajes autorizada con el DNI.

Por otro lado, si se decide reservar por internet en la web de Turismo Social para los destinos peninsulares y escapadas, y en la web de Mundicolor para los destinos insulares como Canarias y Baleares.

Requisitos y acompañantes

El plazo para inscribirse en el programa culminó el pasado 10 de julio. Quienes hayan sido acreditados pueden viajar con un cónyuge, pareja de hecho o hijo/a con un grado de discapacidad del 45% o superior siempre y cuando se alojen en la misma habitación o paguen un suplemento individual, ya que, se exige que todos los viajeros puedan valerse por sí mismos.

Por otro lado, la duración del viaje varía en relación con el destino. En el caso de la zona costera peninsular de entre 8 y 10 días; mientras que en el caso de un turismo de escapada son circuitos de entre cuatro y seis días.