Marc, 24 años, agricultor en un pueblo de España: "A los 19 me compré dos campos con mis ahorros, sin invertir"

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Ortega, de 24 años, es agricultor autónomo en Valencia y creó su propia empresa de fruta online sin ayudas externas. Empezó en la agricultura a los 19 años comprando dos campos con sus ahorros de jugador profesional de pilota valenciana. Comercializa kakis y cítricos bajo el modelo de fruta de proximidad, sin ceras ni tratamientos poscosecha, enviando miles de kilos a toda España. Utiliza las redes sociales para promocionar su negocio, dar consejos agrícolas y denunciar la competencia desleal de productos importados.

Marc Ortega tiene 24 años y ha conseguido convertirse en un trabajador autónomo y crear su propia empresa alrededor del mundo del campo. Es agricultor de kakis y cítricos que vende a través de su tienda de fruta online.

Originario de Alcàntera de Xúquer, Valencia, el joven ha estado en contacto con el campo desde que tiene ocho años y ayudaba a su padre con la huerta familiar.

Así, Ortega habló con EL ESPAÑOL de Valencia sobre cómo ha sido crear su propio nicho empresarial en este sector empezando desde cero y sin ninguna clase de ayuda externa.

"Sin perder la esencia"

Su salto al mundo agrícola fue a los 19 años: "Invertí los ahorros que había conseguido como jugador profesional de pilota valenciana, mi otra gran pasión, en dos campos, lo hice sin inversiones de terceros ni herencias", comentó.

De esta manera, el valenciano confesó que los inicios fueron complicados por la cantidad de trabajo que suponía: "Todos los días empezaba a trabajar de noche y terminaba de noche".

Unos años después, a los 22 años, se hizo autónomo y decidió emprender con su tienda online de fruta, El Manual del Agricultor, a través de la cual comercializa sus cultivos: "Tengo miles de clientes y envío más de 40.000 kilos de fruta a los hogares de toda España".

De esta manera, Ortega ha construido un negocio rentable que se basa en "fruta de proximidad directa del agricultor sin ceras ni tratamientos poscosecha, que apuesta por un consumo más consciente y justo y pone en valor el trabajo que hay después de cada producto del campo".

A raíz de esto, el joven agricultor confesó que su objetivo es demostrar que "con trabajo, constancia y valores, se puede emprender, innovar y vivir dignamente del campo sin perder la esencia".

Además de su éxito empresarial, el valenciano de 24 años también tiene éxito en el mundo de las redes sociales. A través de su cuenta (@el_manual_del_agricultor) ha conseguido 58,1 mil seguidores y aprovecha este canal para dar consejos de la profesión y el mundo de la agricultura.

También aprovecha en ocasiones para hablar de situaciones que afectan al sector. Por ejemplo, habló sobre un problema por el que han manifestado muchos agricultores sobre que los supermercados venden productos importados de Marruecos que se suelen vender más baratos y, con lo cual, perjudica al bienestar y sostenibilidad del sector español.

Las redes sociales también han aportado a su negocio, ya que confesó en una entrevista en la televisión valenciana que "si yo hubiese montado este proyecto y no me diera a conocer en redes sociales, no vendería ni una caja".

Lo cierto es que Ortega ha creado un proyecto "con una visión moderna, sostenible y adaptada a los nuevos tiempos", en un sector que parecía que no podía seguir evolucionando.

Así, no dudó en aconsejar a otras personas jóvenes que sigan esta línea de negocio y sobre todo que emprendan en un país donde cada vez hay menos emprendedores: "Pueden lograrlo empezando desde cero, pon disciplina y trabaja con más fe que nadie, todo es posible"