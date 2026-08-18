Muere Juan Tamariz, en directo | Última hora del fallecimiento del famoso mago de la televisión a los 83 años
Su hija Ana Tamariz ha confirmado el fallecimiento del mítico mago de la televisión a los 83 años.
Juan Tamariz obtuvo el Primer Premio Mundial de Cartomagia (FISM) en 1973.
El legendario ilusionista Juan Tamariz ha fallecido este martes a los 83 años de edad, una noticia que su hija Ana ha confirmado a través de una publicación en Instagram.
Nacido en Madrid en 1942, Tamariz fue un referente indiscutible de la cartomagia y el ilusionismo a nivel internacional, además de una de las figuras más queridas y populares de la televisión española entre las décadas de 1970 y 1990.
-
Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz, gran símbolo del ilusionismo en España
El mago Juan Tamariz ha fallecido este martes a los 83 años, según ha confirmado su hija Ana en una publicación de Instagram.
"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", ha lamentado en la foto compartida.
Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.
-
Juan Tamariz, cofundador de la Escuela de Magia de Madrid en 1971
Juan Tamariz fue el cofundador de la célebre Escuela Mágica de Madrid en 1971, junto a otros grandes maestros del ilusionismo como Arturo de Ascanio.
A través de esta escuela, revolucionó la magia moderna impulsando un enfoque profundamente teórico, técnico y psicológico de la cartomagia, convirtiendo a Madrid en una capital de referencia para magos de todo el mundo.
-
¿Cómo fue la trayectoria de Juan Tamariz?
La trayectoria de Juan Tamariz abarca más de seis décadas de innovación y maestría en el ilusionismo. Formado bajo la influencia de Arturo de Ascanio, alcanzó la élite internacional en 1973 al ganar el Primer Premio Mundial de Cartomagia en París.
Entre los años 70 y 90 se convirtió en un icono muy querido de la televisión española con programas como Chan-tatachán. Paralelamente, revolucionó la magia como teórico y maestro, fundando la Escuela Mágica de Madrid y publicando obras cumbre como La vía mágica. Su legado perdura como uno de los pilares fundamentales del ilusionismo global.
-
Así han sido los últimos años de vida de Juan Tamariz, el mítico mago de la televisión que gritaba "¡Chan, tatachán!"
Juan Tamariz, el ilusionista madrileño, considerado uno de los grandes maestros mundiales de la cartomagia, ha fallecido este martes, 18 de agosto, a los 83 años.
El célebre mago ha estado acompañado hasta el final de sus días por sus vástagos, según ha comunicado Moisés Rodríguez, presentador y representante de la familia.
"Estuvo acompañado hasta el último momento por sus hijos y Juan se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz".
-
¿Qué premios ganó Juan Tamariz en su carrera como mago?
Juan Tamariz cosechó los máximos reconocimientos nacionales e internacionales en el ámbito de la magia y la cultura. En 1973 obtuvo el prestigioso Premio Mundial de Cartomagia (FISM) en París, consagrándose como el número uno de su especialidad.
Décadas más tarde, el Ministerio de Cultura de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011), a la que se sumó la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid (2019) por su brillante trayectoria.
Además, su talento fue premiado en Hollywood por la Academy of Magical Arts con el título de Mago del Año y un galardón a toda su carrera, redondeando su palmarés europeo con el afamado Mandrake d'Or en Francia.
-
Ana Tamariz confirma el fallecimiento de su padre, Juan Tamariz
La hija de Juan Tamariz, Ana Tamariz, ha confirmado el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales.
La maga ha dejado el siguiente mensaje: "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre JuanTamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".
"Gracias a todos los magos, amigos y familiares que le habéis acompañado a lo largo de toda su vida ¡hasta el último día!", ha asegurado Ana.
-
¿Quién fue Juan Tamariz?
Juan Tamariz (Madrid, 1942) es un ilusionista español aclamado mundialmente como un maestro absoluto de la cartomagia y la magia de cerca.
Revolucionó el arte del ilusionismo al combinar una técnica perfecta con un estilo desenfadado, humorístico y disparatado, popularizando su icónico sombrero de copa, el gesto de tocar un violín imaginario y su célebre grito de "¡Chan-tatachán!".
Tras convertirse en un fenómeno televisivo en España durante las décadas de 1970 y 1980, alcanzó proyección global como uno de los teóricos más influyentes de la magia. Es autor de libros fundamentales como La vía mágica y ha sido reconocido con el Premio Mundial de Cartomagia y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
-
Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años
El mago Juan Tamariz ha fallecido este martes a los 83 años, según ha confirmado su hija Ana en una publicación de Instagram. Tamariz alcanzó una enorme popularidad en la televisión española entre los años 70 y 90.
Desde sus inicios, combinó un profundo estudio de la técnica y la psicología del engaño con un estilo escénico histriónico y humorístico (popularizando su inconfundible "¡Chan-tatachán!").