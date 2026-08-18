Muere Juan Tamariz, en directo | Última hora del fallecimiento del famoso mago de la televisión a los 83 años

El mago Juan Tamariz ha fallecido este martes a los 83 años, según ha confirmado su hija Ana en una publicación de Instagram.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", ha lamentado en la foto compartida.

Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.