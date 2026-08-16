Es oficial: los trabajadores que denuncien casos de corrupción no podrán ser despedidos en su empresa

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para proteger a los trabajadores que denuncien prácticas irregulares o corruptas en sus empresas. La nueva ley impedirá que los empleados que denuncien corrupción sean despedidos, extendiendo la protección también a sus familiares que trabajen en la misma empresa. Los despidos motivados por denuncias de ilícitos, como corrupción, soborno o acoso, serán considerados nulos según los cambios propuestos en el Estatuto de los Trabajadores. La protección se aplicará a cualquier trabajador, incluso aquellos en periodo de prueba, que alerten sobre delitos penales, fraudes o infracciones administrativas.

La situación es real: un trabajador denuncia una práctica irregular en su empresa. Y la misma, como represalia a su actuación, decide no continuar con sus servicios y lo despide.

Para que esta situación no vuelva a suceder, el Consejo de Ministros ha aprobado el conocido como anteproyecto de ley de Integridad Pública y medidas adicionales contra el blanqueo de capitales.

Su fin no es otro que luchar contra la corrupción, uno de los pilares del Gobierno de Pedro Sánchez. “Se mandará al Congreso para que salga adelante”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el presidente.

Familiares

El anteproyecto de ley, presentado por el Ministerio de Trabajo bajo la batuta de Yolanda Díaz, tiene como objetivo impedir que los trabajadores que denuncien prácticas irregulares o corruptas en sus empresas puedan ser despedidos.

Pero va más allá, ya que la medida no sólo abarca a esas personas que realicen la correspondiente denuncia.

También se amplía a los miembros de su grupo familiar que trabajen en la misma empresa y, asimismo, se vean despedidos o afectados por cualquier otra medida coercitiva.

Para lograrlo, el anteproyecto de ley hará varios cambios tanto en el Estatuto de los Trabajadores (ET) como en la legislación correspondiente al despido.

La meta es que los despidos que las empresas ejecuten sobre aquellos trabajadores que hayan denunciado ilícitos o situaciones de corrupción sean considerados nulos.

Conviene recordar que denunciar ilícitos es el acto de avisar a la autoridad o a una empresa sobre una acción que es contraria a la ley. E incluye delitos penales, fraudes e infracciones administrativas.

En el caso de las irregularidades laborales o corporativas, abarca casos de corrupción, soborno o acoso dentro de una empresa.

Por último, y como han indicado desde el Ministerio de Trabajo, se aplicará a cualquier trabajador, incluidos aquellos sometidos al periodo de prueba.