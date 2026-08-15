Daniel, electricista: "He facturado 1.562 € en un día, pero el beneficio es de 209 € sin la cuota de autónomos"

Las claves

Las claves Generado con IA Daniel Rojas, electricista autónomo, facturó 1.562 euros en un día, pero su beneficio real fue solo de 209 euros tras descontar gastos e impuestos. Los costes de materiales, combustible, IVA e IRPF reducen drásticamente el ingreso neto de los trabajadores autónomos respecto a lo facturado. Daniel destaca que al beneficio hay que restarle aún otros gastos como la cuota de autónomos, seguros y mantenimiento de la furgoneta. El caso evidencia la diferencia entre facturación y beneficio real para los autónomos en España, incluso en jornadas muy productivas.

Facturar más de 1.500 euros en un solo día puede parecer, a primera vista, un negocio redondo.

Sin embargo, para un autónomo esa cantidad está lejos de ser el dinero que finalmente llega a su bolsillo.

Daniel Rojas, electricista autónomo conocido en redes sociales como @constructip, ha mostrado a sus seguidores cuánto dinero le queda realmente después de afrontar los gastos e impuestos de una jornada de trabajo.

En España hay 3.420.468 trabajadores autónomos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

A diferencia de un asalariado, sus ingresos deben cubrir numerosos costes asociados directamente a la actividad, una realidad a la que Rojas ha querido poner cifras a través de uno de sus vídeos.

"Esto es lo que gano en un solo día siendo autónomo electricista en España. Hoy os voy a enseñar cuánto gano, cuánto se me va de IRPF, cuánto se me va de material... Os voy a hacer el resumen absolutamente sincero de todo el día", explica al comienzo.

La jornada arranca con un gasto de combustible y el primer trabajo: cambiar una vitrocerámica. "Empezamos el día con -25 euros de gasoil. Primera faena, cambiar una vitro. Coste de la vitro: -410 euros, venta de la vitro: +480 euros, instalación: +45 euros", detalla.

Después continúa con otro encargo: "Ahora nos vamos a cambiar la tapa del váter y unos cuantos arreglillos más. -170 euros, +192 euros, +33 euros".

Más tarde, realiza otros trabajos relacionados con fontanería: "Cambiamos un hidromasaje, -375 euros, y una válvula click-clack, -22 euros, vendida por +399 euros e instalada por +99 euros".

A continuación, realiza otros trabajos, entre ellos la instalación de un aireador del grifo del lavabo, aunque en este caso no detalla las cifras exactas de coste, venta e instalación.

Al terminar la jornada, la cifra de facturación parece elevada: "En total hemos facturado 1.562,54 euros".

Sin embargo, Rojas recuerda que esa cantidad todavía incluye impuestos y gastos que deben descontarse antes de calcular el beneficio real.

"El IVA va para Hacienda, -21 %, y el precio nos baja a 1.291,40 euros. El total de los gastos de gasoil, material, etc., es de 1.012,40 euros y el margen, de 279,40 euros. Pero espera, aquí le tenemos que quitar el 25 % de IRPF, que son 69,85 euros" , señala.

El resultado final es muy diferente de los 1.562,54 euros inicialmente facturados. "209,55 euros, sin contar la cuota de autónomos, el seguro de la furgoneta, la furgoneta, mantenimientos, seguro de responsabilidad civil, etc.", indica.

Y todavía hay otro factor que el autónomo pone sobre la mesa: el descanso. "Y ya no hablamos de las vacaciones", apunta Rojas, recordando que los periodos sin trabajar también tienen un impacto económico cuando no existe un salario fijo.

Por eso, termina planteando la cuestión a sus seguidores: "¿Creéis que es un buen sueldo para un día de autónomo o no? Me encantaría que me lo dijera cualquier autónomo o cualquier persona que está pensando en hacerse autónoma".

Su conclusión resume la diferencia entre facturación y beneficio: "Facturas 1.200 euros y te quedan 200 euros, y que conste que esto ha sido un muy buen día de trabajo".