José Ramón, ganadero en un pueblo de Asturias: "Los jóvenes tienen que ir a por negocios rentables y la ganadería lo es"

José Ramón Badiola, GANADERO galardonado con el premio Trayectoria Empresarial del Autónomo del Año. YouTube - El Campo de Asturias.

Las claves

Las claves Generado con IA José Ramón Badiola, ganadero asturiano, defiende la rentabilidad de la ganadería y anima a los jóvenes a apostar por este sector. Badiola destaca la importancia de la formación, la constancia y el asesoramiento para lograr el éxito en la ganadería. Su empresa ha recibido numerosos premios nacionales y sus vacas han representado a España en campeonatos europeos. Solo 1 de cada 10 responsables de explotaciones agroganaderas en España es menor de 40 años, y el sector depende en gran parte de trabajadores extranjeros.

¿Por qué la ganadería y el sector primario siempre necesitan trabajadores? Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario medio del ámbito agroganadero es de 1.561,6 euros brutos.

Por sectores, es el tercero peor de toda España por detrás del personal doméstico y a la par con la hostelería. Tampoco ayuda la despoblación que siguen padeciendo los pueblos pequeños de comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura, Galicia o Asturias.

En este contexto, la juventud tiene un papel crucial para garantizar el ansiado relevo generacional. José Ramón Badiola, reconocido ganadero asturiano, lo tiene claro: "Los jóvenes tienen que ir a por los negocios rentables y la ganadería lo es en este momento".

Un ganadero necesita formarse

En una entrevista para el canal de YouTube de El Campo de Asturias, el exitoso empresario comparte su visión sobre la situación actual de su oficio: "Con ilusión y trabajo, la ganadería es rentable; a base de mucho esfuerzo, mucha lucha y constancia, los éxitos se consiguen".

Badiola conoce bien la dureza y los sacrificios que implica ser ganadero. Los inicios de su explotación en Gozón, Asturias, rozaron el fracaso. Sus vacas de genética holandesa eran muy poco rentables, ya que solo generaban unos 4.000 litros de leche cada una.

Su suerte cambió cuando decidió inscribirse en la primera escuela nacional de jueces de ganado en Madrid. Allí descubrió que las vacas de origen estadounidense podían producir hasta 9.000 litros. De esta forma, transformó su modelo de negocio importando esta genética.

"Cada día se aprende una cosa nueva; uno debe ir siempre con mucho amor al trabajo", asegura el recién galardonado con el premio a la Trayectoria Empresarial del Autónomo del Año de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias.

Una trayectoria ganadera impecable

De hecho, el principal consejo del ganadero es formarse a conciencia, estar bien asesorado y dominar la contabilidad. Su trayectoria le llevó a ser juez internacional de reses, lo que le permitió viajar por todo el mundo aprendiendo técnicas y adquiriendo conocimientos únicos.

Tanto es así que su empresa ganadera ha obtenido 25 veces el reconocimiento nacional a mejor criador, 26 veces el de mejor rebaño nacional y 11 veces el título de vaca gran campeona nacional.

Además, sus vacas han representado de forma recurrente a España en los campeonatos de Europa, situando la ganadería asturiana en el panorama internacional.

"Todos los ganaderos de Asturias se merecen también este premio; esto va por todo el campo", concluye.

El reto del relevo generacional en la ganadería

Según el Censo Agrario de 2020, en España tan solo 1 de cada 10 responsables de explotaciones agroganaderas tiene menos de 40 años.

La falta de trabajadores que denuncian asociaciones como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) se está paliando con la mano de obra extranjera.

Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un 26 % de la mano de obra agrícola —unos 250.000 empleados— procede del extranjero.

Esto convierte al sector primario en la segunda actividad del país con mayor peso de trabajadores migrantes, solo superada por la hostelería.