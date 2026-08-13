Sonia, camionera: "Cuando muchos de vosotros os queréis ir de vacaciones, a nosotros que estamos trabajando nos paran"

Las claves

Las claves Generado con IA Las restricciones al tráfico de camiones en verano dificultan el trabajo de los transportistas, como denuncia Sonia Brañas. Más de 240.000 profesionales del transporte por carretera en España ven afectadas sus posibilidades de trabajo durante los meses de mayor movilidad. Sonia reivindica que detrás de cada camión hay personas y familias, y pide que el derecho al descanso de los camioneros sea compatible con las necesidades de movilidad de la sociedad. La normativa actual establece pausas y descansos obligatorios para conductores profesionales, pero las restricciones estivales agravan sus dificultades laborales y personales.

Para muchos, el verano es sinónimo de vacaciones, carretera y desconexión.

Para quienes trabajan al volante de un camión, sin embargo, estos meses pueden convertirse en una de las épocas más complicadas del año.

El aumento de los desplazamientos turísticos lleva aparejado también un incremento de las restricciones a la circulación de vehículos pesados, una situación que, según denuncia la transportista Sonia Brañas, afecta directamente a quienes continúan trabajando.

"Para mí es una de las peores épocas del año", explica Brañas en laSexta Xplica, donde pone el foco en una realidad que, a su juicio, suele quedar en segundo plano cuando llega el verano.

Las limitaciones al tráfico de camiones buscan facilitar los desplazamientos y mejorar la circulación durante los periodos de mayor movilidad, pero pueden reducir las posibilidades de trabajo de los profesionales del transporte por carretera.

"Cuando muchos de vosotros os queréis ir de vacaciones, a muchos de nosotros que estamos trabajando nos paran", señala la transportista, que reclama que también se tenga en cuenta la situación de quienes pasan buena parte del año recorriendo las carreteras.

El colectivo tiene un peso importante dentro del mercado laboral español. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) sitúa en 2025 en 224.139 el número de conductores asalariados de camiones, mientras que otros 16.614 figuran como conductores propietarios.

En conjunto, son más de 240.000 profesionales encuadrados en estas dos ocupaciones.

Precisamente por la naturaleza de su trabajo, muchos de estos profesionales pasan días fuera de casa y deben organizar su vida familiar en función de sus rutas. Por eso, Brañas reivindica que detrás de cada camión hay una persona, una familia y también unas necesidades de descanso.

"Se olvida que los que vamos en los camiones somos personas, que llegamos a nuestras casas los fines de semana para ver a nuestros hijos", afirma.

Su reivindicación no pasa únicamente por cuestionar las restricciones estivales, sino por recordar que el descanso debe ser un derecho compatible con las necesidades de movilidad del resto de la sociedad.

La propia normativa de transporte establece periodos de conducción, pausas y descanso para los conductores profesionales con el objetivo de proteger sus condiciones laborales y la seguridad vial.

Por eso, Brañas concluye su intervención con una petición clara: "Ese derecho al descanso también lo tenemos".

Una reivindicación que pone el foco en la otra cara de las vacaciones: la de quienes siguen trabajando para que el resto pueda desplazarse.