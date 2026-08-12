Sonia viaja a un pueblo de Palencia para ver el eclipse: "Lo que es especial es que es en España, eso no es común”

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto se podrá ver en España el primer eclipse total de sol desde 1959, un evento poco común en el país. Sonia González, profesora de Salamanca, viaja a Osorno la Mayor (Palencia) para observar el fenómeno junto a su pareja, un cazador de eclipses. La pareja destaca la emoción de vivir el eclipse en familia y resalta la importancia de disfrutar el momento más allá de fotografiarlo. Durante el eclipse, se podrán observar fenómenos únicos como estrellas en pleno día, la corona solar y una notable bajada de temperatura.

Este 12 de agosto, cuando ya la tarde se va asentando, lista para dar la bienvenida a la noche, España podrá ver cómo el sol y la luna se encuentran dando paso a el primer eclipse total en el país desde 1959.

Así, los españoles han ido haciendo los preparativos para el gran evento y algunos de ellos como Sonia González han llegado incluso a hacer las maletas y recorrer kilómetros para verlo bien.

Sonia González es natural de Salamanca y profesora de Educación Física e Inglés. Su pareja, Óscar Martín Mesonero, es cazador de eclipses y ha conseguido contagiarle su pasión y cariño al mundo de la astronomía, algo que, según contó González a EL ESPAÑOL, "te engancha".

A pesar de ser una persona "un poco más de letras", conocer a su pareja le ha permitido descubrir el mundo de la astronomía: "Gracias a su pasión por enseñar el universo puedes ver lo pequeños e insignificantes que somos frente a algo tan inmenso", explicó.

De esta manera, González explicó que realmente el conocer este mundo le transmite "humildad" al poner en perspectiva lo pequeñas que pueden ser las preocupaciones o quejas del día a día frente a algo "tan inmenso y desconocido".

Un eclipse muy especial

La salmantina explicó que realmente lo que hace importante este eclipse del 12 de agosto es que es único: "El eclipse de mañana tiene algo muy especial y es que ocurre en España, la mayoría de los eclipses totales de sol suceden fuera", explicó.

Además de esto, añadió que otro factor que hace especial este fenómeno es su totalidad: "El momento en el cual la luna cubre totalmente el sol, eso es lo espectacular y que suceda en tu país lo hace súper especial", confesó la joven.

Óscar Martín Mesonero, como bien explicó González, "él sí se considera cazador de eclipses (...), él va detrás de la sombra de la totalidad a cualquier parte del mundo, él ha estado en medio del océano para ver un eclipse e incluso han llegado a hacer aeropuertos solamente para ellos", continuó explicando la profesora.

González no dudó en desvelar que los preparativos para un eclipse total de sol realmente "son muchos". La primera es la localización, con lo cual explicó el motivo de elegir Osorno la Mayor, Palencia: "Se encuentra dentro de la franja de totalidad, por condiciones meteorológicas y en caso de que esté nublado o cualquier cosa, hay varias opciones para coger el coche y verlo en otro lugar", señaló.

Dependiendo de lo que se busque a la hora del eclipse los preparativos varían hablando de equipo. En el caso de la joven profesora manifestó que lleva dos cámaras que dejará automatizadas para capturar el momento.

"Yo siempre recomiendo que si eres primerizo, no hagas ningún tipo de foto porque al final el momento más bonito que tiene un eclipse de sol es la totalidad que dura un minuto y medio más o menos, pero para el usuario es como si fueran diez segundos", aconsejó añadiendo que lo importante realmente más que fotografiar es "disfrutar un momento único".

Siguiendo la línea de esto último, la salmantina confesó que ver este fenómeno a través de una pantalla, en una cámara o televisión, es muy distinto a haberlo vivido a nivel sensorial sobre todo: "Si lo compartes con tu familia podrás vivir sensaciones de emoción, de tensión, nerviosismo, el qué pasará, todas esas cosas que al final a través de una pantalla no lo sientes", desveló la profesora.

Además de esto, a nivel visual, la imagen también cambia totalmente: "Se van a poder ver estrellas en pleno día, se van a poder ver las llamaradas, la corona solar es impresionante, se va a levantar viento, va a bajar la temperatura, con muchos fenómenos y sensaciones que a través de la televisión no se pueden ver", expresó con emoción la joven.

Una pareja cazadora de sombras

"Para mí la persona más importante y que me ha acercado tanto a la astronomía como a los eclipses es mi pareja, Óscar Martín, que es cazador de eclipses de Salamanca, España, y él como vive la astronomía y cómo vive los eclipses hace que al final te enganches", comentó la salmantina con tono risueño.

Así, vivir un eclipse solar total en su propio país, para la pareja cazadora es un auténtico sueño. Sobre todo, recalcó González, que con Mesonero esto se vive de una forma única: "La pasión y las ganas con las que él organiza todo, porque está todo organizado al milímetro, hace que te enganche".

Con esto, la pareja cazadora podrá disfrutar del fenómeno en familia y, además, ya tienen algo muy claro al respecto: el eclipse total de 2027 que podrá verse desde Egipto y partes de España. "No sabemos dónde lo veremos, pero ese tenemos claro que también lo cazaremos", sentenció.