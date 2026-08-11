Julián, albañil colombiano en España: "Vendí todo lo que tenía para venir a Europa, ahora llego a facturar 6.000 euros al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA Julián Andrés Tobón, albañil colombiano, vendió todas sus pertenencias para emigrar a España en busca de una mejor vida. Empezó en el sector de la construcción sin experiencia, aprendiendo como peón y gracias a vídeos de YouTube. Actualmente trabaja como autónomo en Madrid y ha llegado a facturar hasta 6.000 euros al mes reformando viviendas. El sector de la construcción en España cuenta con un alto porcentaje de trabajadores extranjeros, especialmente de Marruecos, Rumanía y Colombia.

El sector de la construcción es el tercero de España con mayor representación de trabajadores extranjeros. Según datos del Ministerio de Inclusión, representan entre un 24 y un 26 % del total de empleados.

Entre ellos está Julián Andrés Tobón, un albañil de Colombia que lo arriesgó todo para ganarse la vida dignamente en nuestro país. "Vine a España sin prepararme nada, vendí todo lo que tenía, lo poquito que había conseguido reunir", explica en el pódcast de YouTube Entre Maletas y Metas.

Deshaciéndose de todas sus posesiones logró ahorrar unos 12 millones de pesos colombianos, unos 3.300 euros al cambio. Ahora, reformando pisos y baños en suelo español, ha llegado a facturar hasta 6.000 euros al mes.

Su aventura lejos de Colombia empezó con un desamor y una apuesta a todo o nada. Lo dejó con su expareja tras 11 años de relación, y con algo más de 3.000 euros compró un billete de avión hacia España.

"Tenía ese dinero para llevar a cabo todo mi proyecto de vida: comprar el pasaje, reservar un hotel... Llegué con mucho miedo de que me devolvieran a Colombia", admite. Julián pensó que podría vivir hasta 3 meses con el dinero que reunió: "No me duró ni un mes".

"Cuando uno está en su país piensa que conseguirá trabajo en una semana o 15 días porque es muy berraco, luego uno llega aquí y se estrella con una realidad muy diferente", relata con honestidad.

Con el tiempo, logró hacerse un hueco como albañil, un oficio en el que no tenía experiencia previa. Aprendió como peón, observando con atención el trabajo de los oficiales y rematando sus tareas. El remache final fueron los vídeos de YouTube que devoraba por las noches para mejorar.

Hasta 6.000 euros de ingresos en un mes

El esfuerzo tuvo su recompensa. Actualmente ejerce como albañil autónomo y crea contenido en redes sociales como TikTok e Instagram (@cimientos_fuertes_oficial). Asegura que al mes suele ganar unos 3.000 euros reformando habitaciones y baños por la Comunidad de Madrid.

"He llegado a facturar 6.000 euros al mes", remarca. De hecho, en sus vídeos muestra las reformas que va llevando a cabo y las cantidades que factura con ellas. La mayoría se sitúan entre los 2.000 y 4.000 euros, aunque siempre depende de la calidad de los materiales.

1 de cada 4 empleados es extranjero

El sector de la construcción es el tercer ámbito laboral con mayor número de empleados extranjeros en España, según las cifras que coteja el Ministerio de Inclusión. Por delante tan solo están la hostelería y la agricultura.

Los principales países de origen son extracomunitarios, es decir, de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, Marruecos, Rumanía y Colombia lideran el ranking de un sector en el que uno de cada cuatro empleados es una persona migrante.