Cristian, 46 años, agricultor en un pueblo de Madrid: "Pagué 38.000 euros por el terreno y rechacé una oferta de 700.000"

Las claves

Las claves Generado con IA Cristian, agricultor en Bustarviejo, Madrid, pagó 38.000 euros por su terreno y rechazó una oferta de 700.000 euros para preservar su legado agrícola. El cultivo a gran altitud permite una maduración más lenta y productos con mayor concentración de azúcares, ácidos y aceites, mejorando su sabor y calidad. Cristian suministra hortalizas a restaurantes con Estrella Michelín y cultiva más de 80 variedades, incluyendo tomates gourmet, sin utilizar productos químicos. El cambio climático ha extendido la temporada de cultivo pero ha traído nuevas plagas invasoras, lo que Cristian combate diversificando sus cultivos sin pesticidas.

Cultivar a gran altura tiene muchos beneficios. Así lo demuestran diversos estudios como Effects of altitude on the chemical composition of grapes and wine: a review, publicado en la revista científica OENO One en 2022.

Este análisis demostró que el impacto del frío de la noche en el huerto consigue una maduración más lenta del fruto, logrando que concentren más elementos como azúcares, ácidos y aceites, obteniendo un sabor más rico y complejo.

De estas propiedades se aprovecha Cristian, un agricultor de 46 años afincado en Bustarviejo, Madrid. Su terreno, situado a 1.300 metros de altitud, le costó hace más de una década unos 38.000 euros.

"Un amigo me llegó a ofrecer 700.000 euros y dije que no", explica en un vídeo de YouTube del canal Goly. "Yo lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad. [...] creo que es necesario que haya gente cultivando hortalizas y manteniendo colecciones de semillas", apunta.

Sus técnicas de cultivo y la ubicación del mismo le han servido para proveer a restaurantes Estrellas Michelín como el Pabú, en Madrid. "Para mí era muy importante que les dieran la Estrella, yo estaba como si fuera la final de la Champions", relata.

Pero el camino no ha sido fácil. Dos granizadas en un lapso de 6 años estuvieron a punto de truncar su legado. Tuvo que organizar un crowdfunding para salir del bache y poder seguir con la huerta.

"La gente respondió muy bien y conseguimos tirar para adelante, pero tuvimos un momento crítico; parece que en el campo no te va a pasar nada hasta que te pasa", admite.

Beneficios de cultivar a gran altura

En su terreno, Cristian cultiva multitud de verduras y hortalizas como repollos y lombardas, lechuga, pepinos, calabazas y tomates gourmet, su producto estrella. También bayas y frutas como moras castellanas y fresones, además de plantas aromáticas.

Aparte de la maduración lenta por las bajas temperaturas de la noche, sus productos se nutren de otros efectos como la sobreexposición a los rayos ultravioleta. Esto desarrolla más antioxidantes, según estudios como UV-B impairs growth and gas exchange in grapevines grown in high altitude.

El cambio climático y las plagas

Cristian narra como el aumento de la temperatura a causa del cambio climático ha traído efectos contrarios para su huerta. Si bien la temporada de cultivo dura más, el calor también ha provocado la proliferación de plagas invasoras como la de la araña roja, que antes no llegaba a Bustarviejo.

En su caso, esta situación se agrava, puesto que no usa ningún repelente ni componente químico para proteger sus productos. Eso sí, cultiva más de 80 variedades en un espacio reducido, lo que evita que una plaga específica estropee todo el huerto.