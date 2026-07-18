Antonio Coto, 27 años, soldador: "Puedo ganar 6.000 euros al día y solo tienes que trabajar tres veces al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Coto, soldador sevillano de 27 años, destaca que puede ganar hasta 6.000 euros al día trabajando solo tres veces al mes en soldaduras subacuáticas. El salario medio de un soldador en España supera la media nacional, pudiendo alcanzar los 70 euros netos por hora en proyectos especializados. La remuneración aumenta con la especialización, como en soldaduras TIG o trabajos internacionales, donde se ofrecen sueldos entre 50.000 y 55.000 euros anuales. Las soldaduras subacuáticas son especialmente bien pagadas debido al riesgo y exigencia física, llegando a cobrar casi 6.000 euros por jornada de 40 minutos.

Cuando pensamos en oficios bien pagados, normalmente se nos vienen a la mente algunos empleos como trabajadores de bancos, pilotos de avión o auditores de empresas.

Quizás por esa concepción general, los oficios manuales más tradicionales cada vez son más demandados. Entre ellos se encuentra el de soldador, una profesión muy exigente y bien pagada, de la cual habla Antonio Coto en el podcast Hasta La Cima.

Se trata de un soldador sevillano de 27 años que desgrana a la perfección los entresijos de esta ocupación: buenos sueldos, precisión quirúrgica y trabajo bajo presión.

¿Cuánto gana de media un soldador en España?

Depende de su grado de especialización. Coto afirma que su primer sueldo fue de 3.200 euros. "Cuando cobré la primera nómina creía que habían puesto el número de cuenta mal y que se habían equivocado, pero no, en esto se mueve mucho dinero", explicó.

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el salario de un soldador se situaba por encima de la media española, que era de 29.540,26 euros anuales.

Un soldador. nortonrsx.

El protagonista de este episodio del podcast asegura que un soldador puede llegar a cobrar 70 euros limpios por hora en "buenos proyectos", dietas aparte.

La nómina puede ir subiendo con la adquisición de titulaciones específicas como las soldaduras Tungsten Inert Gas (TIG). Coto compara ese tipo de trabajos con las cirugías médicas, ya que requieren de mucha precisión.

No es para menos. En muchas de las tuberías en las que trabaja un soldador terminarán pasando componentes tóxicos o inflamables. Incluso, un exceso de calor podría echar a perder la pieza, algunas de las cuales están valoradas en miles de euros.

Volviendo al asunto del salario. Una oferta de trabajo de la Asociación Española de Soldadura ofrece entre 50.000 y 55.000 euros anuales para un proyecto en Tanzania como ingeniero internacional de soldadura.

Por otro lado, existen tareas puntuales que, por su riesgo o exigencias físicas, están muy bien remuneradas. Es el caso de las soldaduras subacuáticas. "Un soldado subacuático se cobra a 5.000 libras diarias", expone el invitado a Hasta La Cima.

En euros, la cifra se acerca los 5.900. "Trabajas tres días al mes, durante tres meses y 40 minutos por jornada por las presiones", apunta Coto en relación al riesgo y esfuerzo que requieren este tipo de soldaduras.