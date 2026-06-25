Raúl, frutero: “Aquí las judías cuestan 4€ de mano de obra y se vende a 10€, en Marruecos cuesta 1€ y las venden a 6€”

Las claves

Las claves Generado con IA Los agricultores españoles denuncian la competencia desleal de productos importados, especialmente de Marruecos, debido a los bajos costes de producción y mano de obra. El frutero Raúl Cardaba explica que en España la mano de obra para recolectar un kilo de judías verdes cuesta 4€, mientras que en Marruecos cuesta 1€, lo que repercute en los precios finales. La diferencia de legislación y controles fitosanitarios entre España y países extracomunitarios abarata los productos extranjeros, haciendo difícil la competencia para los productores nacionales. Cardaba propone igualar los controles e impuestos para los productos importados, como solución para proteger la agricultura española y equilibrar el mercado.

Uno de los muchos problemas que atraviesa el campo español es la disparidad de precios entre los productos agrícolas nacionales y los importados ocasionada por una competencia calificada como 'desleal'.

Lo cierto es que los agricultores españoles ya luchaban contra los productos provenientes de Marruecos, pero con la entrada en vigor del tratado de Mercosur, ahora deberán hacer frente a los productos latinoamericanos.

Así, Raúl Cardaba, frutero, habló el pódcast La Escalera Roja sobre esta situación que ha hecho que la fruta española sea mucho más cara que la extranjera poniendo en relieve un importante debate político y social sobre "la huerta de Europa".

¿Por qué la fruta española es más cara?

El frutero explicó que este fenómeno de disparidad de precios pasa principalmente con Marruecos y países de África que "a veces traen sandías o alguna cosa así que pueden hacer cierta competencia a los productos españoles".

"Esto es como todo, la mano de obra en España cuesta lo que cuesta, entonces, por ejemplo, las judías verdes, los tomates y las sandías son como el mayor producto en competencia", expuso el frutero que además señaló que en esta categoría también entran otros productos como las fresas, las naranjas y los aguacates.

De esta manera, señaló que el problema es que "en España cada kilo que recogen de judías verdes ya cuesta 4 euros de mano de obra, eso quiere decir que luego hay que trabajarla y transportarla, para que gane el agricultor, el asentador de mercado y el frutero, te encuentras judías verdes a 10 euros en las tiendas".

"Y en Marruecos las judías verdes de primeras, aparte que son mucho peores porque son más vastas y un poquito más duras, tienen que hervir más y tienen menos sabor; aparte de eso la mano de obra en vez de cuatro cuesta uno, entonces las judías verdes españolas están a 10 euros y dicen 'pues la marroquí a seis'", ejemplificó el frutero.

Esta realidad hace que con las judías verdes marroquíes se consiga ganar "un 300%", siendo estas, según el frutero, "peores", pero más baratas con lo cual se suelen vender más. "No sé cómo se puede regular y estamos jodidos y el consumidor está jodido con eso", confesó.

"La única solución es que no haya esa competencia, que, por lo menos si quieren exportar productos a España, tengan que pasar por los mismos controles que pasan los productos españoles porque es la única forma en que se elevarían sus costes de producción o se nos quitaran a nosotros esos costes", manifestó Cardaba.

Raúl, frutero: “Aquí las judías cuestan 4€ de mano de obra y se vende a 10€, en Marruecos cuesta 1€ y las venden a 6€”

La principal denuncia de los agricultores españoles expresada por el frutero es que en países como Marruecos los costes de producción son muy inferiores porque no tienen la misma legislación que España y otros países europeos.

Por ejemplo, en Europa se prohíbe utilizar pesticidas que no hayan sido autorizados y garanticen un alto nivel de protección para la salud humana, animal y el medio ambiente. En otros países como Marruecos, esta prohibición no existe con lo cual es mucho más barato producir al no tener que hacer frente a dicho gasto.

Otro producto donde se puede ver este fenómeno es el plátano canario. Una fruta a la que, como explicó Cardaba, España debería sacarle mucho provecho porque "tenemos una suerte increíble de poder tener plátano".

Sin embargo, el problema es que "se vende muchísimo más la banana porque el plátano canario, por diferentes circunstancias, sube el precio (...). Entra muchísima banana de todas partes del mundo, de Ecuador, de Colombia y ahí los precios todavía son más bajos", comentó el frutero.

De esta manera, el trabajador volvió a recalcar que la solución no es dejar de importar estos productos, sino imponer los mismos controles para que sean unas condiciones igualitarias, principalmente porque esto supone pérdidas para los propios españoles, ya que, la mayoría de clientes compra el producto más barato.

Finalmente, el frutero se sinceró y aprovechó para recalcar la importancia de España en este sector: "En Europa no hay un país que le haga competencia a España en producción de fruta y verdura, es que somos la huerta de Europa, de hecho, en Francia y en Alemania las poquitas cosas que tienen de fruta, las poquitas buenas que tienen, son de España (...), si aquí la fresa vale 4 euros, en París vale 10 euros".