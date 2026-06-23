Una experta en vivienda avisa: “El mercado podría entrar en una fase de moderación en 2026”

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en España ha subido un 3,9% en el primer trimestre de 2026 y un 12,9% interanual, alcanzando niveles de crecimiento similares a los previos a la crisis de 2007. La subida se debe a una fuerte demanda, condiciones de financiación favorables y una oferta insuficiente de vivienda. Expertos prevén que si se endurecen las condiciones de financiación, la demanda podría verse frenada y el mercado inmobiliario entrar en una fase de moderación, aunque sin grandes caídas de precios. El 18% de la población española busca vivienda en propiedad, un porcentaje superior al de 2019, y la mayoría de las compraventas corresponden a vivienda habitual.

El INE ha publicado el Índice de Precios (IPV) correspondiente al primer trimestre de 2026. Y las noticias no son buenas para quienes quieren adquirir vivienda. ¿Por qué? Porque el incremento trimestral ha sido del 3,9% y el interanual del 12,9%.

“Estos datos confirman que el precio de la vivienda continúa su escalada y arranca el año con uno de los incrementos más significativos de su historia, alcanzando ritmos de crecimiento que no se observaban desde el periodo previo a la crisis financiera de 2007”, afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

¿Qué puede pasar en lo que resta de año? Ahí la experta ve el vaso medio lleno: “Si el acceso a la financiación vuelve a encarecerse, parte de esa demanda perderá capacidad de compra y el mercado podría entrar en una fase de moderación”.

Cóctel ‘explosivo’

El hecho de que la vivienda se haya encarecido de esa manera se ha debido a una especie de ‘cóctel explosivo’: demanda muy sólida, mejora de las condiciones de financiación y oferta de vivienda insuficiente.

Pero hay motivos para ser optimistas. “El reciente repunte de la inflación en la eurozona y la previsión de un endurecimiento de la política monetaria podrían marcar un punto de inflexión, moderando el extraordinario ritmo de crecimiento que registra actualmente el mercado en los próximos meses”, augura Matos.

Por eso, aunque el interés por comprar seguirá latente, la evolución de las decisiones de política monetaria jugará un papel preponderante.

De ahí que la experta matice sus palabras sobre la fase de moderación antes indicada: “Esto no significa que los precios vayan a corregirse, ya que el desequilibrio estructural entre oferta y demanda continúa siendo muy intenso, pero sí que el extraordinario ritmo de crecimiento registrado durante los últimos trimestres podría comenzar a enfriarse”.

¿Y cuál es el escenario más probable de aquí a fin de año? “El mercado seguirá mostrando incrementos de precios, aunque más contenidos que los observados hasta ahora”.

Y añade: “La escasez de vivienda disponible continuará sosteniendo los valores al alza, pero el endurecimiento de las condiciones financieras actuará como un freno sobre la demanda y contribuirá a desacelerar la intensidad de las subidas”.

Conviene recordar que, según los datos de Fotocasa, el 18% de la población española está buscando una vivienda en propiedad. Se trata de una cifra mayor a la registrada en 2019, cuando ese porcentaje fue del 12%.

Y el grueso de la actividad se concentra en la compra de vivienda habitual, que representa cerca del 80% de las compraventas.