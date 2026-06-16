Julio García: “Las empresas deben incluir en el finiquito la parte proporcional del descanso semanal”

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Nacional ha dictaminado que las empresas deben incluir en el finiquito la parte proporcional del descanso semanal devengado durante la última semana trabajada. La sentencia responde a una demanda del sindicato CGT contra la práctica de no abonar el descanso semanal (sábado y domingo) en los finiquitos de empleados que cesan en viernes. El fallo obliga a regularizar los finiquitos del último año y a abonar el interés moratorio del 10% por el impago del descanso semanal. El descanso semanal se considera salario devengado y debe ser retribuido proporcionalmente, incluso si el contrato termina antes de finalizar la semana laboral.

La situación es muy habitual: empresas que despiden a sus empleados un viernes. Es decir, que abonan esos cinco días al trabajador pero no el fin de semana posterior. “¿Tu empresa está dejando de pagar parte del finiquito sin saberlo?”, pregunta Julio García en la red social LinkedIn.

Para responder, el abogado recurre a una sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2026 (SAN 1018/2026). En la misma, dice que “las empresas deben incluir en el finiquito la parte proporcional del descanso semanal devengado durante la última semana trabajada”.

A continuación, mostramos el caso que ha dado lugar a la sentencia, el razonamiento de la Audiencia Nacional y la conclusión práctica.

El caso

Fue el sindicato CGT el que interpuso un conflicto colectivo frente a la empresa demandada. En el mismo, denunció una práctica empresarial consistente en no abonar en los finiquitos la parte proporcional correspondiente al descanso semanal (sábado y domingo) generado por los días efectivamente trabajados durante la última semana antes de extinguirse la relación laboral.

Es decir, que si el trabajador trabajaba de lunes a viernes y cesaba el viernes, “la empresa solo abonaba esos cinco días, dejando fuera la retribución correspondiente al descanso semanal generado con ese trabajo”, explica Julio García.

Lo que ha hecho la Audiencia Nacional es recordar que el descanso semanal no es gratuito ni accesorio, sino salario devengado.

Porque la sentencia, según el experto, explica que “el descanso semanal del art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores debe ser retribuido”. Además, añade que “la retribución de los siete días naturales de la semana se genera mediante el trabajo realizado durante la jornada semanal”.

Y añade: “Cada día trabajado acumula proporcionalmente salario correspondiente al descanso semanal. Por ello, aunque el contrato finalice un viernes, el trabajador ha generado el derecho económico correspondiente al sábado y domingo”.

Asimismo, remarca otro razonamiento de la sentencia, al que califica de “especialmente contundente”. ¿Cuál es? “El hecho de que la empresa pague una cantidad fija mensual no elimina la obligación de retribuir proporcionalmente el descanso semanal en caso de extinción contractual”.

El fallo

Tal y como recuerda Julio García, la AN estima íntegramente la demanda y declara: “El derecho de los trabajadores a percibir en el finiquito la parte proporcional correspondiente al descanso semanal devengado”.

Además, “la obligación de la empresa de cesar esta práctica, la obligación de regularizar los finiquitos del último año, y condena al pago del interés moratorio del 10% del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores”.

La conclusión práctica, según el abogado, es que “muchas empresas calculan los finiquitos únicamente por días efectivamente trabajados, olvidando que el descanso semanal también se genera y devenga proporcionalmente”.

De ahí que concluya resaltando que la sentencia deja claro que “el salario mensual no neutraliza automáticamente ese derecho, el descanso semanal tiene naturaleza salarial y puede existir deuda salarial incluso en extinciones aparentemente correctas”.