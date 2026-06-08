Una empresa familiar ganadera rechaza 22 millones de euros por su finca de 486 hectáreas: “Lo mío no tiene precio”

Las claves

Las claves Generado con IA La familia Huddleston, en Kentucky, rechazó una oferta de 22 millones de euros por 364 hectáreas de su finca ganadera para construir un campus de datos de Inteligencia Artificial. Ida Huddleston y su hija Delsia Bare defendieron su decisión alegando el valor sentimental, histórico y productivo de la tierra, que ha estado en la familia durante generaciones. La práctica de grandes tecnológicas comprando tierras agrícolas es cada vez más común en EE.UU., lo que supone un riesgo para familias dedicadas al campo. La familia Huddleston insiste en que su finca no está en venta y planean seguir con la tradición ganadera y agrícola, rechazando el dinero ofrecido y desconfiando de las grandes empresas tecnológicas.

La historia de la familia Huddleston empieza en el norte de Kentucky, Estados Unidos, cuando una corporación tecnológica se interesó en comprar unas 364 hectáreas de su finca de 486 hectáreas para construir un campus de centros de datos para Inteligencia Artificial.

Asimismo, el gigante tecnológico ofreció a la familia unos 26 millones de dólares, 22 millones de euros, por el terreno, pero Ida Huddleston y su hija Delsia Bare, se negaron rotundamente: "Hemos alimentado una nación, 26 millones no es nada", expresó Delsia.

Esta práctica es cada vez más común en Estados Unidos y poco a poco ha ido llegando a España y Europa convirtiéndose en un riesgo para familias que, como los Huddleston, llevan años en el mundo del campo.

"He vivido aquí por años"

La familia de Ida Huddleston lleva décadas criando ganado en su finca de 485 hectáreas y se han dedicado a alimentar a los hogares de la región de Mason Kentucky: "Mi abuelo, mi bisabuelo, un montón de miembros de mi familia, todos vivieron aquí por años", contó Delsia Bare en un vídeo difundido por la organización Young Americans for Liberty.

Además agregó que, desde siempre, su familia ha pagado los impuestos e incluso "plantó trigo en la época de la Gran Depresión y trajo pan a las mesas de Estados Unidos cuando la gente no tenía nada más".

Casa en la granja construida por el padre de Delsia Bare.

A la familia Huddleston le llegó una oferta anónima de una compañía tecnológica, probablemente Google o Meta, que ofrecía una importante suma de dinero por sus terrenos. Esta práctica se ha vuelto muy común en Estados Unidos, llega un vendedor y pone un precio a las tierras de estos ganaderos y agricultores.

Así, les ofrecieron 22 millones de euros por 364 hectáreas. En Mason una hectárea tiene el precio de 5.000 euros, es decir que el verdadero precio de estas tierras es 1.820.000 euros.

Ida Huddleston, jubilada de 82 años, expresó que "nos llaman a granjeros estúpidos, pero no lo somos, sabemos que nuestra comida y nuestras tierras están desapareciendo". La cabeza de la familia señaló que a su edad no le hace falta ni el dinero ni "las molestias": "Mi tierra no está a la venta, no tenía una señal de 'En Venta', nunca he querido vender mis tierras, no tiene precio".

Así, la ganadera de 82 años que nació en la granja planea morir en ella también y no pretende dejar una parte de su hogar para que se convierta en un centro de Inteligencia Artificial. Además de recalcar que no confía en estas compañías: "Son una estafa".

Delsia Bare, hija de la mujer que rechazó 26 millones de dólares por su granja.

"Mientras esté en esta tierra, mientras me alimente y mientras me cuide, no hay nada que pueda sacarme de esta tierra", expresó Delsia Bare que agregó que, igual que Scarlet O'Hara en 'Lo que el viento se llevó', "mientras esté conectada con mi tierra, mi espíritu no morirá".

Con esto, la finca se mantendrá en manos de la familia Huddleston que busca seguir alimentando a los hogares de Estados Unidos plantando cara a las grandes compañías tecnológicas.