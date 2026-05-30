España supera a Europa: 6 de cada 10 ciudadanos españoles viven estresados por su situación financiera

Las claves

Las claves Generado con IA Seis de cada diez españoles declaran sentirse estresados por su situación financiera, superando la media europea. El aumento del coste de la vida y los gastos básicos son las principales causas de preocupación económica en España. A pesar del estrés, casi la mitad de los encuestados afirma saber gestionar su dinero y organizar sus gastos. Más del 20% de los españoles prioriza el ahorro o la inversión a largo plazo, reflejando un cambio en la mentalidad financiera.

El aumento del coste de la vida, el precio de la vivienda y el encarecimiento de los gastos básicos han elevado la preocupación financiera entre los ciudadanos, hasta situar a España entre los países con mayor nivel de estrés económico de Europa.

Según el nuevo Índice de Confianza Financiera elaborado por Raisin, seis de cada diez españoles aseguran sentirse estresados por su situación financiera.

La cifra supera ampliamente la media internacional, situada en el 50 %, y refleja el impacto que siguen teniendo la inflación y la pérdida de poder adquisitivo sobre las economías familiares.

El informe, elaborado a partir de datos de once países de Europa y Estados Unidos, muestra que España combina una elevada preocupación económica con una percepción relativamente positiva sobre la gestión de las finanzas personales.

De hecho, el país ocupa la tercera posición en el ranking general de confianza financiera, con 48,20 puntos, solo por detrás de Países Bajos y Alemania. Además, supera a economías como Francia, Reino Unido o Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar del elevado nivel de estrés, muchos ciudadanos consideran que mantienen cierto control sobre sus cuentas.

Cerca de la mitad de los encuestados afirma saber gestionar su dinero y organizar sus gastos, incluso en un contexto marcado por el incremento de precios y el aumento de los costes cotidianos.

Asimismo, el estudio también refleja un cambio progresivo en la mentalidad financiera de los españoles. Cada vez más personas muestran interés por planificar su futuro económico y no únicamente por cubrir necesidades inmediatas.

Más del 20 % de los ciudadanos señala que su principal prioridad financiera es ahorrar o invertir pensando en el largo plazo, un porcentaje superior al registrado en otros mercados analizados.

Aun así, cubrir los gastos básicos continúa siendo la principal preocupación para siete de cada diez españoles.

La diferencia es que, frente a otros países donde el foco se concentra únicamente en llegar a fin de mes, en España crece la intención de construir una mayor estabilidad financiera y preparar el futuro económico del hogar.

Según detallan los expertos, las previsiones para los próximos meses muestran además un moderado optimismo.

Un tercio de los encuestados cree que su situación financiera mejorará durante el próximo año, mientras que una minoría considera que empeorará.

Sin embargo, la mayoría coincide en señalar que mejorar los ingresos y reducir gastos como la vivienda, la energía o la cesta de la compra serán factores clave para recuperar tranquilidad económica.