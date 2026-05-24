El TS lo confirma: los trabajadores que se formen tienen derecho a pedir hasta 100 horas libres pagadas

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social de España. Imagen de archivo

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo confirma que los trabajadores tienen derecho a pedir hasta 100 horas de permiso retribuido para formación relacionada con su puesto. Las 20 horas anuales permitidas pueden acumularse durante cinco años consecutivos si no se han utilizado previamente. Para solicitar el permiso, el trabajador debe tener al menos un año de antigüedad y el curso debe estar vinculado a su actividad profesional. Existe un Permiso Individual de Formación (PIF), más extenso, que permite hasta 200 horas anuales para estudios reglados, pero exige requisitos más estrictos y justificación de asistencia.

Los trabajadores madrileños tienen derecho a solicitar un permiso retribuido. El Estatuto de los Trabajadores reconoce hasta 20 horas anuales para quienes cumplan ciertas condiciones.

Gracias al permiso, los trabajadores tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo para realizar formación vinculada a su actividad profesional sin perder salario

Además, esta ley permite que las horas que no se utilicen puedan acumularse durante cinco años consecutivos. En total, los empleados disponen de hasta 100 horas pagadas si no ha hecho uso previo del permiso.

Una condición importante

Para poder solicitar este permiso formativo, el trabajador debe tener al menos un año de antigüedad en la empresa. Además, hay un requisito importante: el curso debe estar relacionado con el puesto desempeñado o la actividad de la compañía.

El tiempo que se emplee en esa formación se considera tiempo efectivo de trabajo, por lo que el trabajador seguirá cobrando su salario habitual.

Horas acumuladas

Uno de los elementos menos conocidos de este derecho es que las 20 horas no desaparecen automáticamente al finalizar el año. Se permite acumular durante un periodo máximo de cinco años, por lo que un empleado que nunca haya solicitado este permiso puede llegar a alcanzar 100 horas retribuidas para completar cursos más largos.

Otra vía más extensa

La legislación laboral contempla otra vía más extensa: el Permiso Individual de Formación (PIF). Este permiso permite ausentarse del trabajo hasta un máximo de 200 horas por cada año natural o curso académico para realizar estudios reglados, tales como másteres oficiales, Formación Profesional o grados universitarios.

Requisitos más estrictos

El permiso tiene requisitos mucho más estrictos que el derecho general de 20 horas:

Los cursos online sin horarios concretos y libres no suelen generar derecho al permiso salvo para tutorías salvo para exámenes o tutorías obligatorias

Esta iniciativa debe surgir del propio trabajador y no de una obligación por parte de la empresa.

La formación debe ser oficial y las clases tienen que coincidir con el horario laboral.

El curso debe impartirse de forma presencial o mediante aula virtual en directo.

Además, para solicitarlo el trabajador debe aportar a la empresa los horarios, el calendario lectivo y la matrícula y debe acreditar su asistencia mediante justificantes emitidos por el centro educativo.