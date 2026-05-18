Es oficial: trabajar de noche entre las 22.00 y las 6.00 horas da derecho “a una retribución específica”

Las claves

Las claves Generado con IA Trabajar de noche, entre las 22:00 y las 6:00, da derecho a una retribución específica según el Estatuto de los Trabajadores. La jornada nocturna no puede exceder de ocho horas diarias de promedio en un periodo de quince días y no permite horas extra. Se considera trabajador nocturno a quien realiza al menos tres horas diarias o un tercio anual de su jornada en horario nocturno. La compensación por trabajo nocturno se determina en la negociación colectiva, salvo que el salario ya contemple la nocturnidad o sea compensado con descansos.

De mañana, de tarde o de noche. Es lo que se conoce como trabajar por turnos. Esta es la realidad de muchos trabajadores en el mercado laboral español porque hay empresas, tanto públicas como privadas, que deben repartir las 24 horas del día para ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos.

La sanidad o los servicios de emergencia son un claro ejemplo. Pero hay más: los servicios de atención al cliente, los centros de datos, o la logística, por citar algunos.

¿Y qué se considera trabajo nocturno? Para responder a la pregunta hay que acudir al Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a su artículo 36: “A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana”.

Horas extra

La norma sigue desarrollando los puntos concretos de este tipo de actividad: “El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral”.

Y continúa especificando sus señas de identidad. Así, y respecto a la jornada de trabajo, especifica que “no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días”.

Y matiza un hecho que es relevante: “Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias”.

Para que no haya dudas sobre quién hace este tipo de trabajos, el estatuto concreta que “se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo”.

No es el único caso, ya que también añade a aquel trabajador que “se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual”.

Por último, establece un matiz importante: “El Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad”.

¿Y qué ocurre con su retribución? Pues, como dice la norma, “tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva”.

Pero hay una excepción: “Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos”.