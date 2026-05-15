Los economistas coinciden: el oro volverá a máximos históricos de 4.700 euros en el primer trimestre de 2027

Las claves

Las claves Generado con IA Los economistas prevén que el oro alcance máximos históricos de 4.700 euros (5.500 dólares la onza) en el primer trimestre de 2027. El escenario base contempla inflación en EE.UU. del 2,8%, bonos a diez años al 4,1% y un dólar moderado, lo que favorecería el alza del oro. En situaciones de mayor tensión e inflación, el oro podría subir hasta los 5.900 dólares la onza, impulsado por la demanda como activo refugio. La volatilidad del oro responde a crisis geopolíticas y movimientos de los mercados, pero los expertos mantienen expectativas alcistas a largo plazo.

El oro vuelve a situarse en el centro de las previsiones financieras globales.

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y los vaivenes de la política monetaria, el gestor de activos y proveedor global de fondos cotizados en bolsa (ETFs) WisdomTree apunta a un escenario en el que el metal precioso podría batir de nuevo sus récords históricos en los próximos meses.

La previsión no es menor: el consenso del mercado sitúa el precio en torno a los 5.500 dólares la onza en el primer trimestre de 2027, lo que equivale aproximadamente a 4.683 euros.

Según la gestora de activos WisdomTree, el escenario base contempla una inflación en Estados Unidos del 2,8% en marzo de 2027, unos rendimientos del bono a diez años estabilizados en torno al 4,1% y un dólar moderado con el índice DXY cerca de los 96 puntos.

Bajo estas condiciones, el oro se vería impulsado como activo refugio hasta los 5.500 dólares la onza. Desde los niveles actuales, en torno a 4.690 dólares, esto implicaría un potencial alcista superior al 17%, acompañado además de un aumento del posicionamiento especulativo hasta los 200.000 contratos.

Pero el informe abre la puerta a un escenario aún más alcista, en el que el oro podría acercarse a los 5.900 dólares la onza. En este caso, la inflación en EEUU subiría hasta el 4%, mientras la Federal Reserve mantendría una política prudente pese a las presiones para endurecerla.

Con tipos cerca del 5% y un dólar más débil, con el DXY en torno a 90 puntos, la demanda de oro se reforzaría y el posicionamiento especulativo alcanzaría los 250.000 contratos.

En el escenario bajista, el oro se mantendría en torno a los 4.600 dólares. Aquí, la Federal Reserve lograría reconducir la inflación hacia su objetivo del 2%, aunque a costa de un crecimiento económico más débil.

Esto empujaría la rentabilidad del bono a diez años hasta el 3,5% y provocaría una fuerte apreciación del dólar, con el índice DXY en 108 puntos.

Oro, volatilidad y crisis

La volatilidad del oro ha estado marcada por la inestabilidad geopolítica. En 2026, el metal llegó a subir más de 1.000 dólares en semanas, impulsado por crisis como Venezuela, los debates sobre Groenlandia o la guerra entre EEUU, Israel e Irán.

Sin embargo, el oro no siguió una trayectoria lineal: tras máximos cercanos a 5.600 dólares, corrigió con fuerza antes de recuperar parte del terreno.

Este comportamiento, según el analista Nitesh Shah, es habitual en momentos de crisis, cuando el oro tiende a caer inicialmente antes de consolidarse como valor refugio.

Además, en escenarios de tensión, el metal precioso funciona también como una fuente de liquidez, lo que ayuda a explicar esos movimientos iniciales a la baja.

Las caídas en los mercados de renta variable obligan a muchos inversores a cubrir márgenes, provocando ventas temporales de oro. Este efecto explica las correcciones bruscas y la posterior recuperación cuando disminuye la presión vendedora.

Esta visión coincide con la de algunos analistas independientes. El economista Gustavo Martínez defendía hace unos días en un vídeo publicado en YouTube que los últimos movimientos del oro responden más a "pura volatilidad" y a "una reacción del corto plazo" que a un cambio estructural de tendencia.

"Lo normal es que tras este movimiento de volatilidad, que no es agradable para muchos inversores novatos, el oro continúe su rally alcista", señalaba.

En su opinión, "todo lo que ha hecho subir al oro hasta ahora no ha cambiado", por lo que asegura seguir siendo "muy alcista" respecto al comportamiento del metal precioso en el largo plazo.