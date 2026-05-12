Rubén es asesor fiscal y advierte sobre los impuestos en España: "El contribuyente ha pagado 628 euros más en 5 años"

Las claves

Las claves Generado con IA Rubén Gimeno, asesor fiscal, advierte que los contribuyentes han pagado más impuestos por no deflactar el IRPF pese a la inflación. Un contribuyente con 22.000 euros anuales ha pagado 628 euros más en cinco años; los que ganan 25.000 euros han pagado 820 euros adicionales. Algunas comunidades autónomas han bajado el IRPF, pero la deflactación no se ha aplicado a nivel nacional. El asesor fiscal propone deflactar la tarifa del IRPF en todo el país para un sistema fiscal más justo y sostenible.

La deflactación es un ajuste que se hace en los impuestos, sobre todo en el IRPF, para evitar que un ciudadano pague más tributos por el simple hecho de que hayan subido los precios a raíz de la inflación.

No obstante, según el secretario general del registro de economistas y asesores fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, desde 2021 un gran número de contribuyentes han pagado más impuestos de lo que se debería porque el Estado no ha deflactado.

El asesor fiscal ha explicado en una entrevista con 'Herrera en Cope' que hay españoles que, "como no se ha deflactado el estado de la tarifa, han tenido que pagar más, tienen menos poder adquisitivo y además el Estado ha recaudado más".

5 años sin deflactar

Eso sí, recuerda que en algunas comunidades autónomas sí se ha producido en el último lustro una bajada del IRPF a raíz de la subida generalizada del dinero, pero no en todas.

Por eso, el Consejo ha hecho un análisis del exceso de impuestos que han pagado los contribuyentes que han cobrado 22.000 euros anuales, el límite para presentar la declaración de la Renta, y los que han ganado 25.000 euros anuales, salario medio del país según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Un contribuyente con 22.000 euros anuales ha pagado 628 euros más porque el Estado no ha deflactado desde 2021", afirma Gimeno.

En paralelo, asegura que aquellos "contribuyentes que hayan ganado 25.000 euros, han pagado en estos 5 años 820 euros más".

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Así, el asesor fiscal pide al Gobierno que haga una deflactación a nivel nacional y que no dependa sólo de la decisión de las autonomías para establecer un sistema fiscal más sostenible y justo con los ciudadanos.

En este contexto, ahora mismo sigue abierto el proceso para presentar la declaración de la Renta, que se puede entregar ante la Agencia Tributaria hasta el próximo 30 de junio.

Según Hacienda, organismo ahora dirigido por el ministro Arcadi España, ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados. Además, ha informado de que más de 4.494.000 personas ya han recibido su devolución en el primer mes de campaña.