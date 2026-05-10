Es oficial: el plan de ayudas de hasta 24.000 euros para la rehabilitación de viviendas para eficiencia y accesibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía lanza ayudas de hasta 24.000 euros para rehabilitar viviendas mejorando eficiencia energética y accesibilidad. Las subvenciones combinan varias líneas y pueden cubrir hasta el 100% del coste en casos de vulnerabilidad extrema. Para acceder, la vivienda debe ser domicilio habitual, tener ingresos familiares limitados y haber sido construida antes de 1996. El proceso exige informe técnico de un arquitecto y certificados energéticos antes y después de la obra.

El impulso a la rehabilitación residencial da un paso decisivo en Andalucía.

El paquete de ayudas públicas reforzado con fondos europeos Next Generation y el Plan Estatal de Vivienda, permite alcanzar subvenciones de hasta 24.000 euros para actuaciones que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas.

No se trata de una ayuda única, sino de la suma de distintas líneas que, combinadas, elevan significativamente la cuantía final.

El objetivo es doble: reducir el consumo energético del parque inmobiliario y adaptar las viviendas a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

Para acceder a estas ayudas, el primer filtro es claro. La vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente del solicitante, algo que se acredita mediante empadronamiento.

Además, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar 5,5 veces el IPREM, en torno a 46.000 euros brutos anuales, aunque quienes se sitúan por debajo de tres veces este indicador acceden a un nivel de subvención mucho más elevado.

A ello se suman otros requisitos: el inmueble debe haberse construido antes de 1996, contar con una superficie mínima de 36 metros cuadrados útiles y encontrarse en situación urbanística regular.

El atractivo principal de este programa reside en cómo se alcanza el máximo de 24.000 euros. La base parte del denominado bloque de eficiencia energética.

Si la rehabilitación logra un ahorro superior al 60%, la ayuda puede llegar a 18.800 euros. A esta cifra se añaden incentivos adicionales. La retirada de materiales con amianto permite sumar entre 1.000 y 3.000 euros.

Asimismo, en viviendas donde residan personas mayores de 65 años o con discapacidad, las mejoras de accesibilidad pueden elevar el total hasta el límite máximo previsto.

El porcentaje de subvención varía en función de la situación económica del solicitante y del alcance de la obra. Con carácter general, cubre el 40% del presupuesto, pero puede alcanzar el 75% en hogares con ingresos bajos y hasta el 100% en casos de vulnerabilidad extrema, siempre dentro de los topes establecidos.

Incluso los honorarios técnicos cuentan con apoyo, con una cobertura del 25% y un máximo adicional de 500 euros.

El momento actual es especialmente relevante. Aunque el marco normativo sigue siendo el de 2019, la financiación vigente procede de programas extraordinarios con una fecha límite inminente: las actuaciones de mayor cuantía deben estar finalizadas y justificadas antes del 30 de junio de 2026.

Esto reduce considerablemente el margen para nuevos solicitantes. No obstante, el sistema incluye mecanismos para facilitar el acceso, como la posibilidad de solicitar un anticipo del 50% de la ayuda concedida.

La adjudicación se realiza en régimen de concurrencia competitiva, lo que implica que no basta con cumplir los requisitos: las solicitudes se valoran según criterios sociales y técnicos.

El proceso exige planificación. Es imprescindible contar con un informe técnico previo elaborado por un arquitecto, así como con certificados energéticos antes y después de la obra.