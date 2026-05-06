La UE cambia las normas: blinda a los agricultores españoles de la importación masiva de arroz asiático

Las claves

Las claves Generado con IA La UE ha aprobado limitar la importación masiva de arroz asiático para proteger a los agricultores europeos, especialmente españoles. Las nuevas normas activarán salvaguardias automáticas si las importaciones de arroz de países en desarrollo superan el 45% de la media de la última década. El exceso de importaciones ha provocado una caída del 40% en el precio del arroz en España en los últimos dos años, poniendo en riesgo la viabilidad de los arroceros. España, segundo productor de arroz de la UE, ha reducido su superficie y producción en los últimos 15 años debido a la competencia desleal y el aumento de costes.

La producción de arroz en España está en crisis a raíz de la importación masiva y muy barata desde países asiáticos como Myanmar, Camboya, India o Tailandia, cuya entrada en Europa está libre de aranceles.

Por ello, el Parlamento Europeo ha votado a favor de acotar la entrada de este cereal de terceros países y proteger a los arroceros comunitarios, en especial a los españoles. De hecho, en la campaña de 2024/2025 se importaron 1.727 millones de toneladas de arroz, cifra superior a la producción total de los Veintisiete, lo que supone un golpe al autoabastecimiento.

Así, la Unión Europea activará las salvaguardias automáticas cuando las importaciones de arroz de países en desarrollo superen el 45% a la media de la última década, tal y como explica Demócrata.

¿Qué va a pasar con los cultivos de arroz?

El problema de fondo reside en que el exceso de este cereal genera una competencia feroz que disminuye los precios de mercado. Factor que golpea directamente a los agricultores españoles y europeos, cuyo proceso de producción es más costoso y no se pueden permitir llegar a los precios de los granos del sudeste asiático.

En consecuencia, cada vez más agricultores están replanteándose el futuro de su profesión. Un ejemplo claro es el de Eric, arrocero en Sueca (Valencia), que en una entrevista con los servicios informativos de Antena 3 ha revelado su dura realidad.

"El precio del arroz ha caído un 40% en los últimos dos años y el abono cuesta el doble. Es insostenible", protesta el arrocero, cuyo trabajo tiene lugar principalmente en el parque natural de la Albufera de Valencia, uno de los enclaves de este cereal y cuna de la paella en el país y en la capital del Turia.

La nueva medida impulsada por la UE, aunque no va a erradicar la competencia desleal ni el exceso de granos de arroz en Europa, tiene como objetivo aliviar a los productores comunitarios y permitir que levanten cabeza en un contexto en el que el precio de las materias primas está disparado.

Bajada de la producción en España

España es el segundo productor de arroz de la UE con cerca de 465.000 toneladas en la última campaña, según la Cooperativa Agroalimentaria de España. Los principales bastiones son, además de la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro, en Tarragona; y las marismas del Guadalquivir, en Doñana (Sevilla).

No obstante, la cooperativa remarca que en los últimos 15 años se ha pasado de más de 120.000 hectáreas sembradas, que generaron 910.000 toneladas de arroz, a las menos de 100.000 hectáreas en 2025, reduciendo la producción total a 747.500 toneladas.