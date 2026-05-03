Estados Unidos da una lección a España en el alquiler: a un inquilino le quedan 2.191 euros para vivir después de pagarlo

Las claves

Las claves Generado con IA El alquiler en España consume casi el 50% del salario medio neto, dejando a los inquilinos con pocos recursos para otros gastos. En comparación internacional, España ocupa la posición 12 de 14 países analizados en cuanto a dinero disponible tras pagar el alquiler. En Estados Unidos, tras pagar el alquiler, un inquilino medio dispone de 2.191 euros mensuales, más del doble que en España. El precio medio del alquiler en España es de 15 euros por metro cuadrado, lo que supone 1.200 euros mensuales para un piso de 80 metros.

Vivir de alquiler en España se está convirtiendo en una especie de odisea para muchas personas por diferentes circunstancias. En primer lugar, por la falta de oferta; en segundo lugar, por los precios que no paran de subir.

Así, por ejemplo, el precio medio del alquiler en España durante el primer trimestre de 2026 se ha situado en 15 euros el metro cuadrado, según Idealista. Por lo tanto, y para un piso de 80 metros, la cantidad a pagar es de 1.200 euros mensuales.

José Luis Portela, CEO de Magtalent, ha hecho números y ha comparado el precio del alquiler medio (de una habitación en el centro) con el salario medio en Estados Unidos y en España. Y, como se suele decir, las comparaciones son odiosas.

Mes a mes

“España no es un ‘país caro’. Es un país donde el alquiler se ha comido al futuro”, afirma Portela en la red social LinkedIn.

Una afirmación que se basa en el análisis de diferentes países de Europa y Estados Unidos. Y el resultado no es nada halagüeño, ya que de los 14 países analizados, finalmente España acaba ocupando la posición decimosegunda.

Su ecuación ha sido muy simple: salario neto medio menos el alquiler medio de una habitación en el centro. El resultado es que la primera posición es para Suiza. Allí, el salario medio es de 6.542 euros; y el alquiler se lleva 1.810 euros mensuales. Es decir, que a un ciudadano suizo le quedan 4.731 euros mensuales para vivir.

La hipotética medalla de plata es para EEUU: salario medio de 3.605 euros y un alquiler de 1.413 euros. Por lo tanto, siguen en el bolsillo de los ciudadanos 2.191 euros mensuales.

Allí, los alquileres suelen tener una duración de 12 meses. Pero también se puede optar a un alquiler mes a mes sin fecha de finalización. En este caso, el inquilino debe avisar con un plazo de antelación de 30, 60 o 90 días, según quede recogido en el contrato.

Y el bronce sería para Alemania, con sueldos medios de 2.991 euros y alquiler medio de 816 euros. Es decir, que siguen disponiendo de 2.175 euros.

En el caso de España, ese salario medio está en 1.789 euros. Y el precio de la habitación en el centro es de 891 euros. ¿Resultado? 898 euros para otros gastos como comida, luz, teléfono...

“En España, el alquiler se lleva el 49,8% del salario neto medio. La mitad. Con ese ‘combustible’ no haces carrera, no ahorras, no emprendes, no montas familia. Vas en reserva todo el tiempo”, afirma José Luis Portela.

Y concluye subrayando que, por eso, “y en cuanto aparece una estación mejor como Países Bajos, Alemania o Suiza, cambias de ruta. Por eso muchos estudiantes ya no ‘sueñan con irse’. Lo ven como el plan lógico”.