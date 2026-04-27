Los expertos advierten sobre el Plan de Vivienda de 7.000 millones del Gobierno: “El impacto será limitado”

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, enfocado en la rehabilitación y el acceso a la vivienda. Expertos del sector consideran que, sin un pacto político y sectorial a largo plazo, el impacto del plan será limitado. La Confederación Nacional de la Construcción advierte que la confrontación política y la falta de coordinación administrativa pueden dificultar la ejecución efectiva del plan. El reto principal sigue siendo aumentar la oferta de vivienda en las zonas de mayor demanda, especialmente en grandes ciudades.

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030. Y las reacciones al mismo no se han hecho esperar. Dotado con 7.000 millones de euros, los expertos del sector coinciden al decir que “sin un cambio más profundo, el impacto será limitado”.

Según Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, el plan supone “un paso en la dirección correcta”, especialmente por el impulso a la rehabilitación, pero advierte de que el reto estructural sigue intacto.

Porque, sin un gran pacto político y sectorial, que permita abordar el problema con una visión de largo plazo, el reto seguirá presente.

“La vivienda exige políticas que trasciendan las legislaturas. No es un problema que pueda resolverse en cuatro años”, añade Blanco.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que la actual confrontación política entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas puede poner en riesgo la correcta ejecución de los 7.000 millones de euros.

Dos pilares

Rehabilitación y acceso a la vivienda son los dos pilares del plan. “Rehabilitar no es solo una cuestión técnica, es una necesidad social y económica”, apunta la CEO de Vecinos Felices. Pero se muestra rotunda sobre el alcance de estas medidas que dependerá, en gran medida, de su ejecución y del entorno regulatorio en el que se desarrollen.

“Hoy tenemos un marco cambiante, fragmentado y difícil de aplicar. Simplificar no es una demanda del sector, es una condición para que las políticas funcionen”, explica Blanco.

Volviendo a la CNC, define el plan como “bueno y completo”, pero insiste en la necesidad de reforzar la coordinación e interlocución entre administraciones para garantizar una ejecución ágil y eficaz de las políticas de vivienda en todo el país.

“Es fundamental superar la confrontación entre administraciones y avanzar en una coordinación real que permita trabajar de forma conjunta para facilitar el acceso a la vivienda, origen de la mayoría de los males que sufre hoy en día la economía española”, afirma su presidente, Pedro Fernández Alén.

De ahí que propongan la creación de un órgano de coordinación que integre a los ministerios implicados en materia de vivienda, y que promueva las buenas prácticas desarrolladas por distintos ayuntamientos para la reducción de plazos y trámites administrativos.

Por su parte, Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito, resalta que la medida representa un paso positivo en la dirección de reforzar la política de vivienda: “Es positivo que se refuerce la inversión y que se ponga el foco en facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en segmentos donde hay más dificultad”.

Aun así, pone ‘deberes’: “El gran reto sigue siendo aumentar la oferta en las zonas donde se concentra la demanda real, especialmente en las grandes ciudades”, explica Decaux.