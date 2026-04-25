China amenaza a la UE: exige a Bruselas enmendar su ley de ciberseguridad o adoptará las contramedidas necesarias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente chino, X Jinping. Yao Dawei Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA China advierte que adoptará contramedidas si la UE sigue adelante con su nueva ley de ciberseguridad, que considera discriminatoria hacia las empresas chinas. La ley europea busca proteger infraestructuras críticas y restringe la participación de empresas tecnológicas consideradas de alto riesgo, afectando a compañías como Huawei y ZTE. China acusa a la UE de usar la seguridad como pretexto para cerrar su mercado a productos chinos más competitivos y denuncia una violación de los principios de la OMC. El Ministerio de Comercio chino solicita a Bruselas que elimine disposiciones sobre "países de preocupación en ciberseguridad" y revise los criterios para identificar proveedores de alto riesgo.

La relación entre la Unión Europea (UE) y China ha llegado a un nuevo punto de fricción. Bruselas ha dado un giro hacia una postura comercial más asertiva, lo cual no sentó bien al gigante asiático.

Todo comenzó con que la Comisión Europea ha puesto en marcha una serie de medidas de defensa contra lo que considera una competencia desleal, sin contar que esta decisión podría acabar escalando.

Así, la relación con el gigante asiático pende de un hilo después de que Europa anunciase la ley de ciberseguridad. Si la situación desemboca en represalias, podría poner a prueba la capacidad de la UE de liderar la transición verde.

¿Qué ocurre entre China y la UE?

El Ministerio de Comercio chino señaló que adoptará contramedidas si la Unión Europea sigue adelante con su ley de ciberseguridad que, a su juicio, discrimina a las empresas chinas.

El proyecto de ley de la Unión Europea que crea un marco común para proteger infraestructuras críticas de los países miembros, según el ministerio chino introduce factores subjetivos y arbitrarios.

Lo cierto es que esta apuesta por la seguridad de Europa choca con la estrategia comercial de China.

Así, el país asiático señaló que cuando se habla de "proveedores de alto riesgo" y "países de preocupación en materia de ciberseguridad", China resulta afectada.

Al hablar de esto Europa hace referencia a aquellas empresas tecnológicas que operan en los países miembros, pero están sujetas a leyes de su país de origen y en ocasiones espían o entregan datos al Gobierno del país, con lo cual se les considera un riesgo.

A modo de contexto, la Comisión Europea ya ha intentado prohibir la participación de firmas como Huawei o ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales, con lo cual, aunque Europa no lo mencione, China entiende que se refiere a estas empresas.

La novedad de la ley de ciberseguridad es que se extiende a 18 sectores estratégicos como las redes 5G y 6G, la computación en la nube o los semiconductores, y estas empresas consideradas de alto riesgo no podrán operar en ninguno de estos sectores.

China acusa que esta medida de la Comisión Europea, está usando la seguridad como excusa para cerrar su mercado a los productos chinos que son más competitivos y baratos.

Por ello, el país asiático denunció que esto podría generar importantes daños en las relaciones comerciales y económicas entre China y la UE con lo cual sugirió eliminar estas disposiciones relativas a "países de preocupación en materia de ciberseguridad".

Además, también propone que se modifiquen los criterios para identificar a estos "proveedores de alto riesgo".

Esto denunciando que, aplicando la ley de esta manera, se está violando el principio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el trato de nación más favorecida y trato nacional.

Dicho principio prohíbe tratar los productos importados de forma menos favorable que los productos locales. El argumento de China es que sus routers reciben inspecciones y vetos que los fabricados en países miembros no reciben.

Con esto, el ministerio chino confió en que la Unión Europea no permita que haya un retroceso en las relaciones económicas y comerciales bilaterales por esta nueva ley de ciberseguridad.

A pesar de que el texto de la Unión Europea no cita ningún nombre, como fue explicado anteriormente, desde 2019 ha expresado sus reservas sobre la participación de compañías como Huawei y ZTE en las redes de telecomunicaciones.