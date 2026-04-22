El mejor regalo no se envuelve, se vive: celebra el Día de la Madre con música, emoción y recuerdos en WAH Show

Gastronomía internacional, música en directo y un gran espectáculo se convierten en el plan definitivo para celebrar este día

Las claves

Las claves Generado con IA El Día de la Madre en España se celebra el primer domingo de mayo, tradición que comenzó en 1926. El WAH Show Madrid ofrece una experiencia única para celebrar el Día de la Madre, combinando música en directo, gastronomía internacional y espectáculo. La propuesta de WAH Show incluye tres actos: Food Hall con platos del mundo y actuaciones, zona VIP El Cielo, y un espectáculo teatral con más de 40 artistas. El evento culmina con una celebración final de DJ y cócteles, posicionándose como uno de los planes más completos para disfrutar con mamá en Madrid.

En octubre de 1925, un funcionario del Servicio de Correos de Carlet (Valenciana), Julio Menéndez García, comenzó una campaña para que en España se consagrara un día dedicado a honrar el amor de las madres.

En noviembre de ese mismo año, publicaba una petición en la revista La Unión Ilustrada dirigida a las instituciones políticas, la iglesia y la ciudadanía. En ella proclamaba: “Hay un amor en la vida que supera a todos los amores: el amor de la madre. Rindámosle culto especialísimo implantando el Día de la Madre en nuestras naciones y celebrando tan hermosa fiesta con todo el fervor de nuestro corazón”.

Finalmente, un año más tarde, el 4 de octubre de 1926 se celebraba en España el que puede considerarse el primer Día de la Madre. Durante esta jornada, se repartieron flores a los niños para que las entregaran a sus madres como muestra de cariño.

Un tiempo después, se acordó trasladar esta fecha al primer domingo de mayo, tal y como la conocemos hoy.

Un regalo para sorprender

WAH Show Madrid.

Cuando somos pequeños, buscamos sorprender a nuestras madres en este día con gestos sencillos como un collar de macarrones hecho en el colegio o un dibujo en el que afirmamos, sin ninguna duda, que es la mejor madre del mundo.

Sin embargo, con el tiempo, esas manualidades van dando paso a regalos más materiales.

Pero si hay algo que no cambia, es que el mejor regalo sigue siendo el tiempo que compartimos con ellas. Por eso, no hay nada mejor que regalar una experiencia: un momento para salir de la ruina y crear recuerdos imborrables.

WAH Show Madrid ofrece precisamente eso: una vivencia única para celebrar el Día de la Madre de una forma diferente. Un espacio donde la música en directo, la gastronomía internacional y un espectáculo sorprendente se unen en una propuesta pensada para disfrutar sin prisas.

Un universo paralelo

WAH Show Madrid.

Ubicado en el Espacio WAH en Ifema Madrid, este universo invita a desconectar de la realidad y sumergirse en una historia distópica, donde la música ha sido silenciada por el ejército de la Nación Omega y WAH Show es el único sitio donde aún puede vivirse.

La experiencia se divide en tres actos. El primero arranca en el Food Hall, un espacio donde probar los mejores platos de la gastronomía de todo el mundo, mientras se disfruta de actuaciones en directo.

Carta WAH Show.

Para quienes busquen algo más premium, WAH Show cuenta con El Cielo, la zona VIP, que cuenta con servicio a mesa y una propuesta más selecta.

La velada continúa en el Teatro WAH, donde más de 40 artistas –los miembros de la resistencia WAH– reinterpretan los mejores temas de la historia de la música en un espectáculo que deja sin palabras.

El broche final llega con el tercer acto, una celebración épica en la que las actuaciones en directo, el DJ y los mejores cócteles de la ciudad, ponen el broche final a una experiencia memorable.

WAH Show no es solo uno de los planes más completos que podemos encontrar en la capital; es además una experiencia única para celebrar el Día de la Madre y crear junto a ellas recuerdos para siempre. Las entradas están disponibles en su página web.