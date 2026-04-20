Las gasolineras van a huelga: los sindicatos confirman un parón nacional en las estaciones de servicio en el puente de mayo

Los sindicatos se van a huelga en las gasolineras de España durante el puente de mayo: ya está confirmado Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria convocan huelga nacional en gasolineras durante el puente de mayo por el bloqueo en la negociación del convenio. El calendario de paros incluye un paro parcial el 30 de abril y una huelga total de 24 horas el 3 de mayo, afectando al suministro de combustible en días de alta movilidad. Los trabajadores exigen subidas salariales mínimas del 2% anual y garantías de actualización conforme al IPC real más un 0,5%, además de mejoras en la conciliación laboral. La huelga responde al estancamiento en las negociaciones y a la denuncia sindical de que los salarios permanecen congelados mientras los beneficios empresariales aumentan.

El inicio del puente de mayo llega con tensión en un sector clave para la movilidad en España. Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han confirmado una convocatoria de huelga en las estaciones de servicio de todo el país.

De ese modo, se trata de una medida que afectará a miles de trabajadores y que podría tener impacto directo en el suministro de combustible durante unos días especialmente sensible por los desplazamientos.

El calendario de paros ya está definido y combina interrupciones parciales y una huelga total. El primer aviso llegará el 30 de abril, cuando se llevará a cabo un paro parcial de cuatro horas, entre las 12:00 y las 16:00.

Sin embargo, el punto más crítico llegará el 3 de mayo, domingo del puente, con una huelga de 24 horas que afectará por completo a la actividad de las gasolineras.

Los sindicatos justifican esta escalada de movilizaciones por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo del sector.

Denuncian que la patronal ha retirado propuestas que ya estaban sobre la mesa y que el proceso de diálogo se encuentra prácticamente paralizado, lo que ha obligado a intensificar las medidas de presión.

Uno de los principales motivos del conflicto es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Según los sindicatos, la oferta económica presentada por la patronal no garantiza una subida salarial real, ya que plantea limitar las mejoras al índice de precios al consumo sin asegurar una compensación efectiva frente a la inflación.

En la práctica, esto supondría que los salarios podrían quedar estancados mientras el coste de la vida sigue aumentando.

Además, las organizaciones sindicales subrayan el contraste entre la evolución de los beneficios empresariales y la situación de los empleados.

Mientras los precios del combustible y los márgenes del sector han experimentado incrementos, los salarios, según denuncian, permanecen prácticamente congelados. Esta brecha es uno de los ejes centrales del conflicto laboral.

Las reivindicaciones de los trabajadores son claras. Exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual, así como la incorporación de una cláusula de garantía que asegure la actualización de los sueldos conforme al IPC real más un 0,5% adicional.

También reclaman mejoras en materia de conciliación laboral, reducción de la jornada y una revisión de los complementos salariales vinculados al puesto de trabajo.

Desde los sindicatos se insiste en que la huelga no es una decisión improvisada, más bien una medida de presión ante lo que consideran un intento de "recortes encubiertos" en las condiciones laborales.

Su objetivo es desbloquear la negociación y alcanzar un convenio que aporte estabilidad salarial y condiciones más equilibradas para el conjunto del sector.

Con el puente de mayo a la vuelta de la esquina, la convocatoria afectaría al funcionamiento de uno de los periodos de mayor movilidad del año, en el que millones de conductores dependen de las estaciones de servicio.

La evolución de las negociaciones en los próximos días será clave para determinar si el conflicto se mantiene o se desactiva a última hora.